La Ciudad de Buenos Aires realizó un taller para acompañar a familias ante conductas desafiantes

Se realizó el primer encuentro del taller “Comprensión y abordaje de conductas desafiantes” en la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa de BA Discapacidad destinada a brindar herramientas a las familias para interpretar estas conductas y acompañar a niños y adolescentes con discapacidad. La actividad tuvo lugar el martes 20 de octubre en el Palacio Lezama.

El taller estuvo a cargo de Alicia Dekermandjian, especialista de PANAACEA, y se desarrolló con una modalidad participativa. Durante la jornada, las familias compartieron situaciones cotidianas para analizar qué pueden expresar las conductas desafiantes e identificar estrategia y recomendaciones para abordarla.

La Ciudad de Buenos Aires utilizará 43.000 toneladas de asfalto para renovar el Autódromo Gálvez

Además, los participantes recibieron un cuadernillo con los contenidos trabajados y herramientas para acompañar distintas situaciones de la vida diaria.

Un taller para acompañar a las familias ante conductas desafiantes

La propuesta busca fortalecer el rol de las familias y ofrecer recursos que les permitan comprender estas conductas y encontrar formas de acompañar a niños y adolescentes con discapacidad.

La iniciativa se desarrolla en el marco del programa de Acompañamiento a las OSC para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de BA Discapacidad, junto con PANAACEA y el área de Acompañamiento a Familias del Programa de Orientación y Acompañamiento Integral.

La Ciudad de Buenos Aires invita a participar de actividades de escritura, prensa y educación



Asimismo, forma parte de las actividades presenciales y virtuales de la Red de Familias, un espacio destinado a brindar información, promover el intercambio de experiencias y ofrecer apoyo.

El próximo encuentro está previsto para el martes 24 de noviembre de 2026. Además, continuará con nuevas actividades entre marzo y junio de 2027.

PC