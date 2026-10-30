La Ciudad de Buenos Aires habilitará el Paseo del Bajo para autos durante las noches de la semana

Los automovilistas tendrán una nueva alternativa para atravesar la Ciudad de Buenos Aires durante la noche. Desde el lunes 2 de noviembre, el Paseo del Bajo permitirá la circulación de autos de lunes a viernes, entre las 22 y las 5, en el marco de una prueba que se extenderá durante 90 días.

La decisión del Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño y de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) apunta a aprovechar la capacidad disponible de esta traza durante las horas de menor actividad del transporte de cargas y ofrecer una conexión más directa entre el norte y el sur de la Ciudad.

La Legislatura porteña aprobó la "Ley Turco García" para prevenir las adicciones

Hasta el momento, el corredor estaba habilitado para vehículos particulares únicamente los fines de semana y feriados. Ese esquema continuará vigente, pero ahora se sumarán las noches de los días hábiles, cuando disminuye considerablemente el movimiento de camiones y ómnibus.

El Paseo del Bajo tiene una extensión de 7,1 kilómetros y vincula la Autopista Presidente Arturo Humberto Illia, en la zona norte, con las autopistas 25 de Mayo y Dr. Ricardo Balbín (Buenos Aires-La Plata), en el sur. Cuenta con dos carriles y una banquina por sentido y fue construido para facilitar el tránsito de vehículos de logística y transporte de pasajeros, además de reducir la circulación pesada por las calles del centro porteño.

La apertura nocturna alcanzará exclusivamente a automóviles y vehículos livianos, como utilitarios y camionetas. Las motocicletas continuarán excluidas de la circulación por motivos de seguridad vial.

Qué hacer este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires: Arteba llega a La Rural

La Ciudad habilita el Paseo del Bajo para autos

La incorporación de los días hábiles amplía una modalidad que comenzó en 2024, cuando se permitió por primera vez el ingreso de autos durante sábados, domingos y feriados. Desde entonces, el corredor registra alrededor de 35.000 vehículos cada fin de semana y acumula más de 4,5 millones de circulaciones particulares en 30 meses.

Para utilizar el Paseo del Bajo será obligatorio contar con TelePASE, al igual que en el resto de las autopistas porteñas. La velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora y, desde noviembre, la tarifa será de $10.978,49.

PC / EM