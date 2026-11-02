La Ciudad de Buenos Aires busca terminar el viaducto del Belgrano Sur

El viaducto del Belgrano Sur lleva años atravesando Barracas y Parque Patricios como una obra a medio terminar. La estructura elevada, que comenzó a construirse en 2017, debía eliminar pasos a nivel y extender el recorrido del tren hasta Constitución, pero el proyecto quedó paralizado antes de completar su conexión con esa estación.

Ante la falta de avances por parte del Gobierno Nacional, la Ciudad de Buenos Aires presentó una propuesta para finalizar los trabajos. Según la información oficial, la obra tiene actualmente un 85% de avance y todavía resta resolver el ingreso del trazado a Constitución, además de instalar las vías y el sistema de señalización a lo largo del viaducto.

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La iniciativa porteña contempla hacerse cargo de esas tareas, aunque no incluye la parrilla ferroviaria ni los andenes de Constitución, uno de los puntos más complejos del proyecto. Para poder avanzar también debería resolverse el contrato de obra vigente, incluidos sus pasivos, y transferirse el crédito existente para completar el viaducto, estimado en 35 millones de dólares.

A eso se suma la necesidad de acceder a un financiamiento de aproximadamente 45 millones de dólares.

Según la propuesta, extender el Belgrano Sur hasta Constitución permitiría reforzar la conexión con uno de los principales centros de transbordo de la Ciudad y generar un nuevo corredor ferroviario para los habitantes del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Viaducto Belgrano Sur

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La línea tiene actualmente su cabecera en González Catán y atraviesa localidades como Laferrere, Aldo Bonzi, Tapiales y Villa Madero. Ya dentro de la Ciudad, pasa por Villa Lugano, Villa Soldati, Nueva Pompeya, Parque Patricios y Barracas.

El proyecto también contempla que la Ciudad reciba el dominio de los espacios ubicados debajo del viaducto, además de la Playa Sola y terrenos adyacentes. La intención es evitar que esas áreas queden abandonadas y, eventualmente, destinarlas a comercios o espacios concesionados, es una lógica similar a la utilizada en otros bajos viaductos de la Ciudad.

Sin embargo, para completar el proyecto todavía queda resolver cómo funcionará la estación Constitución. El objetivo es que el Belgrano Sur pueda utilizar allí uno de los andenes junto con el servicio del tren Roca.

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La obra comenzó durante el gobierno de Mauricio Macri y avanzó en paralelo con los viaductos de las líneas Mitre y San Martín, que sí fueron terminados. En el caso del Belgrano Sur, nueve años después del inicio de los trabajos, todavía no existe una fecha definida para su finalización.

Uno de los puntos que demoró el proyecto fue el sector correspondiente a la cancha auxiliar de Barracas Central , ubicada entre las calles Olavarría y Luna, cerca de la Villa Zavaleta. El diseño original contemplaba rodear el predio, pero posteriormente se decide que, por razones de ingeniería, la estructura debía pasar por encima de los terrenos del club. Esto generó la necesidad de compensar a la institución con tierras de características similares y frenó los trabajos en ese sector.

La obra continuó mientras tanto en otras zonas y tuvo una reactivación en noviembre de 2023. El último avance quedó registrado en la zona de Brandsen al 2100.

Otro de los problemas que volvió a poner el viaducto en el centro de la escena ocurrió en la estación Sáenz , cuando una escalera mecánica se detuvo de manera repentina y provocó la caída de 11 pasajeros.

La obra también implicó el cierre de la estación Buenos Aires , que funcionaba como cabecera del ramal y dejó de operar cuando comenzaron los trabajos. Desde entonces, nunca volvió a funcionar.

Una vez completado, el viaducto permitiría conectar el Belgrano Sur con Constitución y mejorar la llegada de los pasajeros provenientes del sudoeste del Gran Buenos Aires. Las estimaciones de especialistas indican que la cantidad de usuarios podría alcanzar los 100.000.

PAG/fl