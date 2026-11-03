La Ciudad de Buenos Aires abrió la preinscripción a los Profesorados para el ciclo lectivo 2027

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires habilitó la preinscripción a los Profesorados de la Ciudad para el ciclo lectivo 2027. El trámite, que es gratuito y se realiza de manera online, permitirá a los interesados comenzar su formación docente en alguno de los 29 institutos de gestión estatal porteños.

La oferta académica contempla distintas alternativas para quienes quieran desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la enseñanza.

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Entre las propuestas se encuentran los profesorados de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, Lenguas Extranjeras, Educación Física, Educación Artística y Educación Especial.

El proceso de preinscripción se inicia a través del sistema SIU Guaraní y requiere completar tres instancia obligatorias. En primer lugar, los nuevos aspirantes deberán registrarse y crear un usuario. Aquellas personas que se hayan inscripto o hayan cursado una carrera docente en institutos estatales de la Ciudad podrán ingresar con sus datos existentes.

Profesorados de la Ciudad para el ciclo lectivo 2027

Luego deberán completar una encuesta sociodemográfica como parte del proceso. Finalmente, será necesario realizar una validación presencial en el instituto elegido, donde se deberá presentar la documentación requerida para confirmar la vacante.

La Ciudad también contempla una modalidad de ingreso especial mediante examen para mayores de 25 años que no hayan finalizado el nivel secundario, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Educación Superior N.° 24.521.

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La preinscripción permanecerá abierta hasta el 19 de febrero de 2027. Desde el Ministerio de Educación remarcaron que completar el registro online no implica la asignación automática de una vacante, debido a que esta queda confirmada una vez realizada la validación presencial de la documentación.

Para consultar las carreras disponibles, los requisitos y comenzar el trámite, los interesados pueden ingresar al sitio oficial de los Profesorados de la Ciudad.

PC/fl