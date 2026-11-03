Clima en Ciudad de Buenos Aires hoy 3 de noviembre: vuelven las lluvias y las tormentas a la ciudad

El tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y la zona metropolitana se presentará inestable hoy martes 3 de noviembre, marcado por el regreso de las precipitaciones y un leve descenso en los registros térmicos.

Las condiciones comenzarán a deteriorarse en el transcurso del día, con una nubosidad en paulatino aumento y humedad elevada que acompañará el cambio meteorológico.

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Durante las primeras horas de la mañana, en el AMBA predominará el cielo cubierto con una mínima de 17°C y viento moderado soplando desde el sector este.

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La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja durante la mañana, pero la situación cambiará hacia la tarde. La máxima rondará los 21°C, con un ambiente húmedo que llevará la sensación térmica cerca de los 24°C.

A partir de las 15 horas comenzarán a registrarse los primeros chaparrones. La probabilidad de lluvias y tormentas se incrementará fuertemente entre la tarde y la noche, alcanzando valores de entre 75% y 85%.

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Hacia la noche, el termómetro descenderá a los 17°C, mientras que los vientos rotarán al sudeste y al este con velocidades de entre 16 y 19 km/h (10 a 12 mph). No se descarta la presencia de actividad eléctrica y tormentas aisladas antes del cierre de la jornada en el Gran Buenos Aires y la Capital Federal.

Alertas y pronóstico extendido

El panorama en el resto del territorio nacional refleja el avance de un frente inestable sobre la franja central y el Litoral, con lluvias de variada intensidad afectando a la región pampeana. Para la Ciudad de Buenos Aires, las condiciones meteorológicas tenderán a despejarse con rapidez a partir de las primeras horas del miércoles 4 de noviembre.

A mitad de semana, se prevé el retorno del sol, con un descenso de la mínima a 14°C y una máxima de 24°C, impulsada por vientos moderados del sector sudoeste. El jueves 5 de noviembre continuará el tiempo estable con cielo despejado a parcialmente nublado, marcando una mínima de 15°C y una máxima de 26°C.

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El viernes 6 de noviembre ingresará un nuevo sistema inestable con un 65% de probabilidad de lluvias, lo que anticipa un pasaje de agua antes de la llegada del fin de semana.

De cara al fin de semana, el sábado 7 de noviembre se perfila con ambiente fresco a templado, cielo parcialmente nublado, una mínima de 11°C y una máxima de 19°C, mientras que el domingo 8 de noviembre el sol será el protagonista absoluto con valores térmicos que oscilarán entre los 12°C y 21°C.