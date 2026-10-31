Una inteligencia artificial para todos

El futuro tecnológico no está escrito de antemano. Será la humanidad la que tenga que decidir para qué utilizar estas herramientas y qué lugar reservar a cada persona. Esa es la premisa con la que escribimos Humanitas, un manifiesto que la comunidad académica, científica, tecnológica y social de la Argentina quiere entregar al Papa León XIV durante su visita al país, como testimonio de responsabilidad compartida.

No lo hacemos desde el miedo a la tecnología. Lo hacemos porque creemos que el desafío no es frenar la innovación, sino conducirla de manera activa, responsable, democrática y con sabiduría hacia el bien común. Y porque vemos cuatro riesgos que ya están entre nosotros.

El primero es la concentración del poder tecnológico: cuando las infraestructuras digitales quedan en manos de unos pocos actores globales, los países emergentes pierden soberanía.

El segundo es la mercantilización de las personas, reducidas a fuentes de datos explotables, con un trabajo humano subordinado al ritmo de las máquinas. El tercero es la erosión de la verdad compartida, que los algoritmos ocultos y la desinformación masiva vuelven cada vez más frágil, con el costo consiguiente para la convivencia democrática. El cuarto es la dependencia: si no construimos capacidades propias, la brecha digital puede convertirse en una pérdida permanente de autonomía para decidir nuestro destino.

Frente a esto, el libro adhiere a Magnifica Humanitas, la primera encíclica de León XIV, y retoma Antiqua et Nova, el documento de su antecesor, el papa Francisco. Su propuesta es sencilla de enunciar y exigente de cumplir: que la inteligencia artificial esté al servicio de la vida, la dignidad y el bien común, y no sea un factor de exclusión o dominación.

¿Qué significa eso en concreto? Democratizar el acceso a los datos, al conocimiento y a la infraestructura para aplicar la inteligencia artificial a problemas locales reales. En salud, para el diagnóstico precoz y la prevención en los sectores más vulnerables. En educación, para ampliar el acceso a un conocimiento de calidad sin reemplazar el factor humano en las aulas. En la gestión pública y la producción, para un Estado más transparente y eficiente, pymes más productivas y herramientas frente a la emergencia climática.

En el prólogo, la Dra. Ayelén Tomassini, presidenta de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, lo expresa con claridad: ninguna transformación económica, política o tecnológica puede considerarse verdadero progreso si termina debilitando la dignidad de las personas. La paz, agrega, no es solo ausencia de guerra: se construye con justicia. Por eso la inteligencia artificial es también una cuestión de paz, que exige respuestas colectivas antes de que sus consecuencias sean irreversibles.

Esas respuestas no pueden venir de un solo sector ni imponerse desde arriba.

Por eso proponemos un camino compartido: un espacio permanente, plural, federal e interdisciplinario donde universidades, centros de investigación, empresas, organismos del Estado, instituciones religiosas, organizaciones sindicales y sociales construyan juntos un plan de acción con compromisos, plazos e indicadores concretos. Un camino que avance por etapas, desde las comunidades, y que ponga en primer lugar a los más vulnerables, para que nadie quede afuera.

La convocatoria ya reúne a más de cuarenta firmas de rectores, científicos, juristas, dirigentes sindicales, empresarios y referentes sociales de distintas provincias, y sigue sumando adhesiones. Sabemos que ninguna declaración basta por sí sola. Pero también sabemos que los grandes cambios empiezan cuando personas con miradas distintas aceptan sentarse a la misma mesa.

Humanitas se presentará el miércoles 4 de noviembre, a las 16:00 horas, en el Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional (Sarmiento 440, 6.º piso, Salón Sábato), y el viernes 6, a las 17:30, en el Salón Felipe Vallese de la CGT, con la mirada puesta en los trabajadores y en la capacitación ante el cambio de era. Los invitamos a ser parte. La inteligencia artificial llegó para quedarse; lo que todavía podemos decidir es si llega para todos.

*Director ejecutivo del Instituto Argentino de Inteligencia Artificial (INARIA)

** Ex diputado provincial, ex director del banco BICE presidente de la Fundación ArgenIA, coautores del libro Humanitas