Un grupo de investigadores halló una gran reserva de magma bajo la caldera del supervolcán Kikai en Japón

Un equipo internacional de investigadores de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre (JAMSTEC) dentro de la Universidad de Kobe, halló una gran reserva de magma bajo la caldera del supervolcán Kikai, situada al sur de la isla Kyushu en Japón. Al procesar los datos, los especialistas comprobaron que la estructura interna presenta las características de un cuerpo magmático en pleno proceso de expansión y recarga.

Los científicos señalaron que los mecanismos de recarga observados comparten similitudes con otros grandes complejos volcánicos activos a nivel mundial, tales como el Yellowstone en Estados Unidos o el Toba en Indonesia.

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El director Ejecutivo e investigador principal en geofísica marina de la JAMSTEC, Shuichi Kodaira, recalcó: “estudiar la caldera Kikai nos otorga una ventana única para comprender los plazos y los mecanismos a través de los que los supervolcanes acumulan el inmenso volumen de energía necesario antes de un ciclo eruptivo de gran escala”.

Caldera de supervolcán Kikai en Japón

La expedición combinó potentes cañones de aire comprimido, capaces de generar ondas acústicas controladas que penetraron el fondo del océano y fueron captadas por una red de sismómetros de fondo marino (OBS).

“Gracias a la combinación de tecnologías sísmicas de gran ángulo y sismómetros avanzados instalados directamente en el lecho marino, se penetró la corteza terrestre con una resolución sin precedentes”, enfatizó el científico titular especializado en tectónica de placas en la JAMSTEC, Gou Fujie.

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Asimismo, Fujie explicó que “la velocidad de las anomalías en la velocidad de las ondas sísmicas demuestra que el magma fresco está reinyectándose de manera constante de manera constante en el reservorio principal, un fenómeno fundamental para calibrar nuestros modelos de riesgo volcánico en el archipiélago japonés”.

Este despliegue técnico consolida el liderazgo de Japón en materia de geología submarina y monitoreo de amenazas naturales, un pilar clave en un país altamente expuesto a la sismicidad y al vulcanismo activo.

Hacia un sistema de alerta temprana más efectivo

A corto y mediano plazo, el objetivo primordial de las instituciones involucradas, lideradas por la Universidad de Kobe y respaldadas por la infraestructura tecnológica de JAMSTEC, es traducir estos hallazgos en mejoras sustanciales para los protocolos de prevención y monitoreo geológico en el archipiélago japonés.

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Caldera de supervolcán Kikai en Japón

“La caldera Kikai no es solo un monumento geológico del pasado; es un laboratorio natural activo que nos demuestra cómo operan los mecanismos de transferencia de magma en las profundidades de la corteza oceánica de nuestro archipiélago”, sostuvo Shuichi Kodaira.

Con una mejor comprensión de los conductos magmáticos y las tasas de acumulación de presión bajo el lecho marino, la sismología moderna da un paso adelante en la anticipación de riesgos asociados a la actividad volcánica extrema, reforzando la seguridad de las poblaciones costeras y las rutas marítimas del Pacífico.

PM/MSS