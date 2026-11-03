El deshielo irreversible amenaza a la Tierra si la temperatura supera los 1,5 ºC

Dos informes de las Naciones Unidas, publicados este lunes, alertan que superar los 1,5 ºC de calentamiento del planeta tendrá consecuencias "irreversibles" en los glaciares, la banquisa y las superficies heladas de la Tierra.

El Acuerdo de París de 2015 fijó como objetivo más ambicioso limitar el aumento de temperaturas a 1,5 ºC, respecto a la era preindustrial, pero la ONU y numerosos expertos consideran ya inevitable superar ese umbral.

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Esto provocará consecuencias "importantes y a menudo irreversibles" en "las regiones del planeta caracterizadas por la presencia de nieve, hielo y suelos congelados". Las repercusiones serán múltiples: el derretimiento de glaciares y del hielo marino, el descongelamiento del permafrost o el aumento acelerado del nivel del mar.

A su vez, esto aumentará los riesgos de inundaciones, los daños económicos y ecológicos, así como la escasez de agua y peligro en la montaña. Algunos impactos ya son visibles, como la desaparición del 20% de la masa glaciar en Suiza, según un informe.

Actualmente, el calentamiento se sitúa en los 1,37 ºC, teniendo en cuenta los registros de la red europea Copernicus, mismo programa que advierte que el umbral de 1,5 ºC se podría superar definitivamente hacia 2030.

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El autor principal de uno de los reportes, James Kirkham, reclama volver a situar el calentamiento por debajo de ese umbral "lo antes posible" para limitar "los daños relacionados con la pérdida de hielo en las regiones polares y montañosas del planeta". "Cada fracción de grado adicional y cada año que pase por encima de ese umbral acarreará consecuencias más devastadoras", insiste.

Pero, en cualquier caso, "la recuperación será muy lenta", afirman los científicos. Con respecto a las capas de hielo, volver al umbral del Acuerdo de París "no borrará las consecuencias del calentamiento sufrido", advierte Chen Zhao.

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Persisten "rayos de esperanza": ciertos glaciares podrían reconstruirse parcialmente si el calentamiento global vuelve rápidamente a situarse debajo de de 1,5 ºC, o de 1 ºC. Y el hielo marino del Ártico también podría beneficiarse de ello. Pero el tiempo necesario para la reconstrucción es mucho más largo que el del declive.

Ambos informes se publican una semana antes de la cumbre climática de la COP31 en la ciudad turca de Antalya, donde los países debatirán medidas contra el calentamiento global. El segundo reporte se centra en las consecuencias de un calentamiento que en el próximo siglo alcance los 2,8 ºC.