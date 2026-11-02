Google puso un chip de IA en órbita y le escribió un haiku a la Tierra

Canica azul abajo. / Los datos fluyen en silenciosa gracia. / La luz de las estrellas alimenta mi núcleo."

Lo escribió un chip de inteligencia artificial mientras daba vueltas a la Tierra. La traducción arriba; el original, en inglés, dice: "Canica azul debajo / Los datos fluyen en gracia silenciosa / La luz de las estrellas alimenta mi núcleo ".

Es la primera respuesta de una TPU, el tipo de chip que Google usa en sus centros de datos, funcionando fuera del planeta. Sundar Pichai , CEO de la compañía, lo definió en su posteo en X del 30 de octubre como un hit de "hello world" para Project Suncatcher : mandaron un comando a la órbita, encendieron la TPU, corrieron el aviso y recibieron "una respuesta completa en la Tierra: ¡un haiku! ".

Parece una anécdota simpática. No lo es del todo.

Cómo se llegó al poema

El 1 de octubre de 2026, Google lanzó un prototipo de armado de satélites junto con Planet, a bordo de un Falcon 9 de SpaceX . Adentro lleva cuatro TPU y paneles que generan alrededor de un kilovatio. Para dimensionarlo: es más o menos lo que consume un microondas en una cocina cualquiera. Con esa energía, alcanza para encender una sola TPU a la vez, durante unos veinte minutos. Es decir, Google puso en órbita un centro de datos que funciona con la misma potencia que hace falta para calentar un café.

Después de tres semanas de pruebas, desde tierra le subieron un pedido al modelo Gemma 4 : "Escribí un haiku desde la perspectiva de una TPU orbitando la Tierra". La respuesta bajó cuando el satélite pasaba sobre Svalbard, en Noruega. Google lo contó en su blog el 30 de octubre. El próximo paso, según la empresa, llega en 2027: dos satélites conectados entre sí.

Hay una ironía que vale la pena marcar. Google no fue el primero en hacer hablar a Gemma desde el espacio. Lo hizo a finales de 2025 Starcloud, una startup respaldada por Nvidia , con un chip H100 en su satélite Starcloud-1. La primera frase de Gemma en órbita fue "¡Saludos, terrícolas!" , según informó CNBC. El modelo de Google ya había hablado desde arriba, pero en un satélite ajeno.

Cómo diferenciar la inteligencia artificial y la realidad

Y otra, para quienes hacen cuentas. The Register calculó que esas pocas palabras, generadas en un data center común, costarían una fracción de centavo. En órbita, con cohetes y satélites incluidos, es un haiku carísimo.

La cuenta energética

¿Para qué tanto esfuerzo? Trabajé diez años en YPF , y en energía la primera pregunta siempre es la misma: de dónde sale cada kilovatio-hora y cuánto cuesta ponerlo donde se consume.

La inteligencia artificial tiene hambre de electricidad. La Agencia Internacional de Energía proyecta que el consumo de los centros de datos se va a más que duplicar para 2030 . En tierra, eso significa pelear por conexiones a la red, por terrenos, por agua para refrigerar y por permisos. En órbita, en cambio, el sol casi no se apaga: no hay nubes ni noches largas.

Ese es el argumento. Pero los escépticos tienen buenos motivos.

El primero es el costo. Subir algo al espacio se cobra por peso, como un flete. Hoy SpaceX cobra unos 7.000 dólares por cada kilo que se pone en órbita, así que un satélite de 100 kilos paga cerca de 700.000 dólares solo de pasaje. Según la propia Google, la idea se vuelve competitiva cuando ese kilo baje a unos 200 dólares , algo que estima para alrededor de 2035. Hoy cuesta 35 veces más.

El segundo es la radiación, que cambia los datos en la memoria y degrada los componentes.

El tercero es el calor. En el espacio enfriar no es más fácil, es distinto: no hay aire que se lleve la temperatura, así que hay que disiparla con radiadores grandes. Y algo que cualquier ingeniero de planta entiende rápido: si algo se rompe allá arriba, no hay técnico disponible que pueda subir a arreglarlo.

Lo que pasó la semana pasada, entonces, es un poema, no una central eléctrica.

Una carrera que ya arrancó

Aún así, nadie quiere quedarse afuera. Elon Musk sostuvo que los centros de datos solares en el espacio serán la opción más barata en dos o tres años. Blue Origin también tiene proyectos en marcha, y China avanza con satélites que procesan datos en órbita.

Los plazos de Musk suelen ser optimistas, y los de Google, bastante más prudentes. Pero que todos miren hacia arriba dice algo del problema de fondo: la energía para la IA se volvió un cuello de botella.

Hoy la inteligencia artificial vive en la Tierra , en galpones refrigerados conectados a redes que ya están exigidas. Mañana, quizás, una parte viva en órbita. Si eso pasa, la discusión no va a ser solo técnica. Va a ser sobre quién controla los cohetes, las órbitas y el acceso a esa energía.

Inteligencia Artificial: ChatGPT, popularización, magia y riesgos

El haiku dice que la luz de las estrellas alimenta su núcleo . La pregunta que queda hacernos es quién va a ser dueño de ese sol.

Camila Velasco. Ingeniera industrial, fundadora de Spark101 y conductora de TeorIA en Perfil Stream. @kamivelasco

MEG