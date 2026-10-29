El Súper Niño y el riesgo de avalanchas condicionan el inicio de la temporada en el Aconcagua

La apertura del Parque Provincial Aconcagua atraviesa una compleja fase de incertidumbre técnica y meteorológica. La acumulación récord de nieve, sumada a la inestabilidad de las mantas en altura, mantiene bajo una severa amenaza de avalanchas a los principales valles de aproximación. El recrudecimiento de El Niño Oscilación Sur, catalogado por la OMM como Súper Niño provocó precipitaciones níveas excepcionales e insólitamente tardías sobre la Cordillera Principal de los Andes.

Las autoridades meteorológicas y de la Reserva Natural evalúan que este fenómeno de inestabilidad nival podría retrasar las actividades operativas e inspecciones de seguridad durante varias semanas hasta que las condiciones termo-dinámicas de la nieve encuentren un equilibrio.

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Las avalanchas de placa se originan cuando una capa densa y cohesionada se desliza sobre una capa débil subyacente, son la principal preocupación en quebradas donde las laderas acumularon espesores métricos de nieve sin cohesión suficiente.

Temporada en el Aconcagua

El investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) Maximiliano Viale señaló que “la ocurrencia del fenómeno de El Niño favorece la frecuencia y persistencia de ríos atmosféricos que cruzan desde el Océano Pacífico e impactan directamente en los Andes Centrales”.

Explicó que “la continuidad de estos frentes provocó una sobrecarga de nieve sobre capas previamente fragilizadas, lo que incrementa exponencialmente los eventos de remoción en masa y avalanchas de placa en laderas con pendientes superiores a los 30 grados”.

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La persistencia de frentes fríos en plena primavera mantuvo la masa de aire comprimida a temperaturas bajo cero a cotas inusualmente bajas, impidiendo el proceso paulatino de consolidación y metamorfismo del manto nival.

Los ascensos térmicos bruscos incrementarán las escorrentías y generarán inestabilidad en frentes glaciares y lagos de morrenas, acumulación de sedimentos.

Temporada en el Aconcagua

El especialista en hidrología de montaña y glaciología en el Conicet Ezequiel Toum precisó que “aunque la acumulación de nieve ha sido considerablemente más alta que los promedios de la última década, nos encontramos ante un manto sin consolidar”.

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Además, Toum advirtió que “el riesgo mayor en este tipo de eventos meteorológicos bajo el impacto del Súper Niño no radica únicamente en el volumen acumulado, sino en la transición térmica: ante eventuales picos de temperatura o radiación solar intensa de fin de primavera”.

La evolución de estas variables mantendrá en monitoreo constante la alta montaña mendocina. La seguridad en la Cordillera Principal estará supeditada a las mediciones meteorológicas en tiempo real para determinar el momento en que el manto nival alcance la estabilidad requerida.

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