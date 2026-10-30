El deshielo revela momias de 5.300 años y antiguas rutas vikingas: qué descubrieron los científicos

El derretimiento de los hielos está revelando un patrimonio que durante miles de años permaneció fuera del alcance de los investigadores. Momias con tatuajes todavía visibles, caminos utilizados durante la época vikinga y árboles prehistóricos conservados con su madera intacta forman parte de los descubrimientos que permiten conocer cómo vivían las comunidades del pasado y cómo cambiaron los paisajes que habitaron.

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Sin embargo, la aparición de estos vestigios plantea una urgencia: el hielo que los protegió está desapareciendo. Una vez expuestos, los objetos pueden degradarse, ser arrastrados por el agua o perderse por acción del viento. Según un reportaje del Servicio Mundial de la BBC, los especialistas en arqueología glacial trabajan con un margen de tiempo reducido para recuperar materiales cuya conservación dependió de temperaturas bajas durante siglos.

Ötzi, la momia congelada que permitió reconstruir una vida prehistórica

Uno de los casos más conocidos comenzó en septiembre de 1991, cuando dos excursionistas alemanes encontraron un cuerpo que sobresalía del hielo en las montañas cercanas a la frontera entre Italia y Austria. Su estado de conservación llevó a pensar que se trataba de una persona fallecida recientemente en un accidente de alpinismo.

La datación por radiocarbono modificó por completo esa primera interpretación: el hombre había vivido unos 5.300 años atrás. Conocido como Ötzi, el Hombre de Hielo, se convirtió en una fuente excepcional para estudiar la Edad del Cobre.

El cuerpo conservaba tatuajes, mientras que los restos de su alimentación permitieron investigar su última comida. Los estudios también localizaron una punta de flecha incrustada en su cuerpo, vinculada con su muerte. Junto a él aparecieron prendas, armas y herramientas que ofrecieron información sobre los recursos disponibles para atravesar aquel ambiente de montaña.

A diferencia de los objetos seleccionados para acompañar un entierro, el equipo de Ötzi permitió aproximarse a lo que una persona llevaba consigo durante un desplazamiento. Para Andreas Putzer, arqueólogo del Museo de Arqueología del Tirol del Sur, donde se conserva la momia, ese conjunto aportó una oportunidad inédita para conocer la vestimenta de aquel período.

Qué revelaron el hacha y los análisis genéticos del Hombre de Hielo

Las investigaciones también aportaron indicios sobre los contactos entre comunidades distantes. El cobre del hacha de Ötzi fue relacionado con la Toscana, a cientos de kilómetros del lugar del hallazgo, lo que sugiere la existencia de redes de intercambio.

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El estado de conservación de la momia permitió, además, estudiar aspectos de su salud. Los análisis identificaron la presencia de Helicobacter pylori, una bacteria que puede causar úlceras estomacales, y aportaron evidencia de esta infección en un individuo prehistórico.

La investigación de su genoma, publicada inicialmente en 2012, ofreció información sobre características como los ojos marrones, el grupo sanguíneo O y la intolerancia a la lactosa, además de una predisposición a enfermedades cardiovasculares. Otros estudios del cuerpo identificaron problemas articulares.

Un nuevo análisis genético de 2023 revisó parte de las reconstrucciones de su apariencia: indicó que probablemente tenía la piel más oscura de lo que se había representado y predisposición a la calvicie de patrón masculino. Más de tres décadas después de su descubrimiento, Ötzi continúa siendo objeto de investigación.

Por qué el hielo conserva objetos durante miles de años

Las bajas temperaturas pueden preservar materiales orgánicos que en otras condiciones se deterioran, como tejidos, cuero y madera. Pero no todas las masas de hielo ofrecen las mismas condiciones.

Mientras que los glaciares se desplazan y pueden deformar o destruir los materiales que contienen, los parches de hielo perenne y los sectores que permanecen inmóviles permiten una conservación especialmente favorable. Allí pueden sobrevivir objetos frágiles sin sufrir la presión y el arrastre asociados al movimiento glaciar.

Espen Finstad, responsable del programa noruego Secrets of the Ice, explicó a la BBC que el deshielo dejó al descubierto miles de artefactos durante las últimas dos décadas. El proceso permite acceder a ese patrimonio, aunque también elimina las condiciones que hicieron posible su preservación.

La magnitud del retroceso aparece reflejada en un estudio de 2025 citado por el medio británico: entre 2000 y 2023, los glaciares situados fuera de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida perdieron, en promedio, alrededor de 270.000 millones de toneladas de hielo por año. La pérdida se aceleró durante la última década del período analizado.

El bosque de más de 5.000 años que apareció en las Montañas Rocosas

Los descubrimientos también permiten reconstruir antiguos ambientes. En las Montañas Rocosas de Estados Unidos, investigadores encontraron restos de un bosque de pinos de corteza blanca con más de 5.000 años de antigüedad, según las dataciones por radiocarbono.

Los troncos estaban separados de sus tocones y tendidos cerca de ellos. La conservación era tal que la madera mantenía una tonalidad amarilla y todavía desprendía olor a pino, de acuerdo con Craig Lee, arqueólogo de la Universidad Estatal de Montana y uno de los autores de la investigación.

La presencia de esos árboles en una altitud donde actualmente no crecen ejemplares similares aporta indicios sobre las condiciones ambientales del pasado. Según la interpretación de los investigadores, el bosque pudo desarrollarse durante un período local más cálido, antes de quedar cubierto por el hielo.

Lendbreen: la ruta de montaña utilizada en la época vikinga

En Noruega, el retroceso del hielo permitió estudiar el paso de Lendbreen, una antigua vía para cruzar las montañas que fue utilizada durante la época vikinga. Los objetos recuperados muestran que la historia del lugar se extiende, al menos, unos 2.000 años hacia atrás.

Entre los hallazgos aparecen herraduras, aparejos, fragmentos de esquís, huesos y estiércol de caballos. Estas evidencias permiten reconstruir el uso de animales de carga y el tránsito por un corredor que conectaba distintos sectores del territorio.

También se recuperaron prendas, como guantes y zapatos, además de armas, juguetes infantiles y elementos relacionados con velas de cera de abejas. Una de las piezas más destacadas es una túnica de unos 1.700 años, anterior a la época vikinga.

Para Julian Post-Melbye, arqueólogo del Museo de Historia Cultural de la Universidad de Oslo, estos materiales ampliaron la mirada sobre las montañas noruegas. Los vestigios permiten estudiar la circulación de agricultores, artesanos y familias, y comprender el lugar que esos caminos ocupaban en la vida cotidiana.