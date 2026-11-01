El Súper Niño amenaza el verano: así estará el clima en la Costa Atlántica en enero

Un informe trimestral del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la Costa Atlántica registrará en enero marcas térmicas por debajo de lo habitual para la época, acompañadas por un nivel de precipitaciones superior a la media en el marco de fenómeno del Súper Niño.

Las proyecciones oficiales abarcan el trimestre comprendido entre noviembre y enero, indicando una tendencia de tiempo fresco y húmedo que se consolidará en el área central de la Argentina. De acuerdo con los datos, la recurrencia de días nublados y alta humedad atmosférica impedirán que los termómetros alcancen las marcas veraniegas.

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El patrón de temperaturas inferiores a lo normal también abarca a la totalidad de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Santa Fe y los sectores sureños de Santiago del Estero y Entre Ríos.

En contraposición con el centro del país, el reporte climatológico señala que el noreste argentino y el sur de la Patagonia experimentarán valores sensiblemente superiores a los registros históricos.

El detonante de este escenario es la persistencia del evento meteorológico global que la Organización Meteorológica Mundial sigue de cerca. Reportes internacionales recientes del organismo sostienen un 83% de probabilidades de que las condiciones asociadas al Niño mantengan un impacto prolongado.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el Súper Niño traerá un enero más frío y lluvioso en la Costa Atlántica

La mayor preocupación oficial se focaliza en las precipitaciones acumuladas, un factor que viene golpeando a diversas regiones. El área del Litoral registrará la mayor frecuencia de lluvias por encima de la media, con un escenario delicado previsto para Corrientes y Misiones.

El comportamiento del clima durante octubre sirvió como anticipo de la dinámica estacional actual. La presencia constante de alertas amarillas por tormentas y valores térmicos moderados impidieron el desarrollo de una primavera típica.

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Para los primeros días de noviembre, el reporte del organismo meteorológico anticipa jornadas con abundante nubosidad y tormentas aisladas. Si bien se prevé un ascenso progresivo de las marcas máximas hasta alcanzar los 26 grados, la inestabilidad y los chaparrones continuarán siendo la constante.

La combinación de alta humedad y baja radiación solar incide de manera directa en el comportamiento del mar y la atmósfera costera. Las autoridades meteorológicas remarcan que el enfriamiento relativo en la franja bonaerense responde al mayor número de días con cobertura nubosa plena.