Del calor extremo a nuevas tormentas: así cambiará el clima esta semana en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y portales especializados como Meteored proyectan una primera semana de noviembre marcada por una fuerte inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del Gran Buenos Aires.

La combinación de perturbaciones en altura, la rotación de vientos del norte y la entrada de frentes fríos alternará episodios de tormentas fuertes, ascensos marcados de temperatura y amaneceres frescos a lo largo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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Luego del pasaje inestable del domingo, que registró tormentas aisladas a intensas con una mínima de 17 grados y una máxima de 23 grados, la semana laboral abrirá con la jornada más cálida de todo el periodo. El lunes 2 mostrará marcas térmicas que oscilarán entre los 15 grados y los 26 grados, impulsadas por vientos del sur que rotarán posteriormente al noreste sobre el conurbano bonaerense.

Sin embargo, el ambiente caluroso durará poco debido al rápido avance de un sistema inestable desde la región cordillerana. Las condiciones de primavera favorecen el choque constante entre el aire cálido proveniente del norte y las irrupciones de aire frio desde el sur.

En ese contexto, la tregua del comienzo de semana se romperá durante la tarde del martes 3, momento en el que se aguarda un nuevo desmejoramiento del tiempo. Según las previsiones del organismo meteorológico oficial, se prevén lluvias aisladas entre la tarde y la noche, acompañadas por vientos permanentes del este y un moderado descenso térmico que ubicará a la temperatura máxima en los 22 grados.

Las condiciones de primavera favorecen el choque constante entre el aire cálido proveniente del norte y las irrupciones de aire frío desde el sur

La inestabilidad cederá gradualmente hacia el miércoles 4, jornada para la cual el SMN pronostica cielo mayor a parcialmente nublado en el AMBA. El termómetro registrará una mínima de 14 grados y una marca máxima que alcanzará los 24 grados, consolidando un ambiente templado sobre la capital y los distritos vecinos.

Hacia el tramo final de la semana, el tiempo en la región central mantendrá una clara tendencia a la estabilización. Para el jueves 5, la previsión oficial indica cielo algo nublado con vientos del oeste y temperaturas situadas entre los 12 grados y los 25 grados, ofreciendo una tarde agradable sin probabilidad de precipitaciones.

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El escenario para el viernes 6 mantendrá parámetros similares en toda la zona metropolitana, con cielo algo a parcialmente nublado y vientos del sudeste rotando al sur. El termómetro se moverá dentro de una franja de entre 14 grados y 25 grados, mientras que el sábado 7 se posicionará como el día más fresco de la serie semanal, con registros mínimos de 11 grados y una máxima de 23 grados.

El modelo ECMWF proyecta precipitaciones por encima del promedio en el centro-oeste del país y acumulados que podrían superar los 100 mm en el NEA, mientras que el este bonaerense y el AMBA registrarán lluvias por debajo de los valores medios habituales.