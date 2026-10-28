Eduardo Coria Lahoz: “En primer lugar, los mercados brasileños no tomaron bien el triunfo de Lula”

La victoria de Lula da Silva en Brasil generó una fuerte reacción en los mercados financieros de Argentina, que esperaban un resultado favorable a Flávio Bolsonaro. En este contexto, este medio se comunicó con el economista, Eduardo Coria Lahoz, quien explicó que la sorpresa electoral provocó una caída de los activos brasileños y una depreciación del real, con consecuencias para la economía argentina.

“Bueno, en principio los mercados, en primer lugar los mercados brasileños, no tomaron bien el triunfo de Lula, ya que estaban todos mayoritariamente a favor del triunfo de Bolsonaro”, señaló Eduardo Coria Lahoz.

Los movimientos cambiarios en Brasil tuvieron un impacto en la economía argentina

Según desarrolló, la relación comercial entre ambos países amplifica el impacto de los movimientos cambiarios: “Y eso terminó impactando en Argentina, puesto que Argentina, o sea, para Argentina Brasil es su principal socio comercial”.

Coria Lahoz destacó especialmente el efecto sobre el intercambio bilateral. “Entonces, si Argentina, el principal socio comercial, le trata de exportar a Brasil, resulta que ahora exportar a Brasil iba a costar un 9% más caro e importarle de Brasil iba a salir un 9% más barato”.

Cuáles fueron los movimientos del mercado de granos brasileño

Asimismo, explicó que Brasil es un actor relevante en el comercio mundial de granos, aunque no determina por sí solo los precios internacionales de la soja: “Lo que si de repente en las operaciones de compra de soja de esta semana, seguramente las partidas brasileñas fueron las que primero se vendieron porque salieron más baratas, hasta que se agotaron y a partir de ahí entró el resto del mundo”.

En ese contexto, el economista recordó que la competencia del sector agropecuario es global. “O sea, vos no competís contra el productor de soja que está a tres kilómetros de tu campo, sino que estás compitiendo con todos los productores de soja del mundo”, expresó.

Por otro lado, explicó que parte de la caída inicial respondió a operaciones financieras que apostaban por una victoria de Bolsonaro y debieron desarmarse tras el resultado electoral: “Ahora, si te equivocás, eso mismo ocurre al revés. Entonces, rápidamente estas operaciones se desarman para tratar de achicar pérdidas. Eso fue lo que vimos el día lunes, una caída brutal de muchos activos financieros en la bolsa de Brasil”. Sin embargo, indicó que la reacción comenzó a moderarse rápidamente: “Pero ya para el día martes el mercado empezó a recuperarse”.