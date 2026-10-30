PERFIL, el medio elegido por el Vaticano para publicar su diario oficial en la Argentina

La voz oficial de la Santa Sede tiene desde 2016 una puerta de entrada a la Argentina a través de PERFIL. A casi diez años de aquel lanzamiento, el vínculo se renueva con motivo de la visita del papa León XIV al país: PERFIL continuará publicando L’Osservatore Romano, el diario oficial del Vaticano, que llegó a los lectores argentinos con una edición impresa distribuida junto con la edición impresa y que actualmente se difunde en formato digital.

A todo esto, se contempla una edición previa, antes de la llegada del Pontífice, y otro número especial después de su paso por el país, previsto para el jueves 12 o el viernes 13.

El papa León XIV, durante una de sus actividades al frente de la Santa Sede | Crédito: AFP

Una historia de diez años que se renueva con la llegada de León XIV a la Argentina

La relación entre Perfil y la Santa Sede comenzó en diciembre de 2016, durante el pontificado de Francisco, el primer Papa argentino. Por entonces, PERFIL comenzó a imprimir y distribuir junto con su diario la edición local de L’Osservatore Romano, con el objetivo de acercar a los lectores del país los mensajes del Pontífice, sus viajes y los principales temas de la agenda de la Iglesia.

Allá por enero del año siguiente, la primera edición apareció con 16 páginas que combinaban contenidos de la edición en español del periódico vaticano con material propio para el público argentino. Según informó la Embajada argentina ante la Santa Sede, para el lanzamiento se imprimieron “37.000 ejemplares”. La planificación inicial contemplaba ediciones especiales durante diciembre, enero y febrero, antes de pasar a una frecuencia semanal a partir de marzo.

De aquella primera edición formaron parte, además, una carta manuscrita del papa Francisco. “A través del periódico de la Santa Sede se podrá conocer directamente el servicio del Papa”, escribió entonces el Pontífice, que también bendijo a “quienes trabajan en este proyecto de servicio al Reino de Dios” y pidió a los lectores argentinos que rezaran por él.

La primera edición argentina de L’Osservatore Romano, que incluyó una carta manuscrita de Francisco | Crédito: Archivo

Jorge Fontevecchia junto al papa Francisco | Crédito: Archivo

La puesta en marcha tuvo una particularidad en su conducción: Marcelo Figueroa, biblista protestante, fue designado director de la edición argentina. Por primera vez, un cristiano no católico quedaba al frente de una edición del diario vaticano. Figueroa explicó el sentido de la iniciativa: “Francisco es argentino y merece ser conocido fielmente en su amado país”.

Giovanni Maria Vian, entonces director de L’Osservatore Romano, también destacó el alcance del proyecto. Lo definió como “una gran novedad en la historia del periódico de la Santa Sede”, ya que, por primera vez desde su fundación en 1861, el diario tendría una edición semanal en español dirigida específicamente a los lectores argentinos.

A la edición inaugural se sumaron firmas de distintos ámbitos religiosos y académicos. Entre ellas estuvieron el arzobispo Víctor Manuel Fernández, entonces rector de la Universidad Católica Argentina; el rabino Abraham Skorka y el teólogo Carlos Galli, profesor de esa casa de estudios.

Fernández desarrolló esa idea en un artículo titulado “Directo, entero y sin voceros”.

El diario PERFIL anunció en 2016 la llegada de la edición argentina de L’Osservatore Romano | Crédito: Archivo

La iniciativa también se inscribía en una apertura que Vian había señalado dentro del periódico. El director recordó que las firmas no católicas ya tenían presencia en L’Osservatore Romano y mencionó especialmente la edición mensual Donne Chiesa Mondo, que desde 2012 incorporaba otras voces a la publicación.

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Qué trajo la edición de octubre de L'Osservatore Romano

El número de octubre dedica buena parte de sus páginas a la visita que León XIV realizó a Francia entre el 25 y el 28 de septiembre. Su recorrido incluyó París, Lourdes y Metz, con encuentros con el presidente Emmanuel Macron , diplomáticos, jóvenes, enfermos, obispos y representantes de distintas religiones.

Descarga aquí la nueva edición de L'Osservatore Romano

El papa León XIV durante su visita apostólica a Francia, en septiembre | Crédito: AFP

Esta cobertura repasa los mensajes del Pontífice sobre el diálogo entre las naciones, la unidad de Europa y la necesidad de tender puentes entre culturas y creencias. Uno de los textos resume buena parte de esa mirada pastoral: " Cristianos en salida, compañeros de viaje de quienes están heridos y solos ".

La edición incluye, además, una reflexión de Andrea Monda sobre la arquitectura y la luz de la catedral de Metz, junto con dos artículos de Andrea Tornielli sobre la acción pastoral de los cristianos y las tensiones que generan el aumento del gasto militar.

Otro de los mensajes destacados llegó del cardenal Jean-Marc Aveline , quien resumió el clima de los encuentros con una frase directa: "La reconciliación siempre es posible, hay sed de paz".

MV cp