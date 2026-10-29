Murió Juan Marcelo: voz del dúo Juan y Juan referente de la televisión en los años 70

Juan Marcelo, vocalista e integrante del dúo de música popular Juan y Juan, falleció este miércoles 28 de octubre a los 82 años. El artista compartió escenario con grandes músicos, como Sandro y Joan Manuel Serrat y produjo música para una gran cantidad de artistas en Miami, donde vivió por 26 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que recordaron su vínculo con la ficción televisiva nacional. “Sus canciones acompañaron telenovelas que forman parte de nuestra memoria popular”, declaró la entidad, junto con las condolencias a sus familiares y amigos.

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Cómo comenzó Juan y Juan, el dúo que integraba Juan Marcelo

Enrique Raúl de Jesús nació en 1944 en San Martín, provincia de Buenos Aires. A principios de los 70, formó la banda Juan y Juan junto a Juan Eduardo Carballo, con quien llegó a la Costa Atlántica y llamaron la atención del productor Ricardo Kleinman, fundador del programa “Modart en la Noche”.

Juan y Juan, la banda a la que pertenecía Juan Marcelo

Carballo fue el encargado de juntarlos y los incentivó a formar el dúo, en el que ambos componían, cantaban y armonizaban al alternar sus voces. Gracias a sus melodías de estribillos inmediatos, se instalaron rápidamente en la radio, la TV y los bailes populares. De hecho, uno de sus primeros hits fue “¿Hola, qué tal?”, que se utilizó en una campaña publicitaria.

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Otra de sus canciones populares fue “Bailando en una pata”, que fue un himno de los veranos marplatenses. Juan y Juan participó en distintos ciclos musicales, programas y shows, lo que los llevó a compartir escenario con grandes personalidades de la música.

Juan y Juan: de la música a la televisión

El dúo no solo tuvo una gran carrera como cantantes, sino que su música estuvo estrechamente relacionada con la ficción argentina. Marcelo colaboró con el guionista Alberto Migré para componer las canciones de telenovelas como “Rolando Rivas, taxista”, para la que creó “Yo te quiero, nos queremos (vivir enamorados)".

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Otras novelas en las que se escuchó su música fueron Amo y Señor, donde compuso e interpretó “Eso me pasa por volar” e interpretó a un personaje, Piel Naranja y Mi Hombre Sin Noche. Además, junto a Juan Eduardo participaron en El profesor patagónico, donde cantaron “Balada para un Gordo”, otro de sus más grandes éxitos. Otras apariciones en la pantalla grande fueron Cosa de Locos y Ritmo a Todo Color.





JSM/ML