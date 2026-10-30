Las mejores series y películas para ver este fin de semana en el cine y plataformas de streaming

La ficción, la música, el documental y la memoria histórica se cruzan en los estrenos de estos días. Una selección de series y películas que incluye producciones sobre la industria musical, Matthew Perry y los años más oscuros de la Argentina. Las novedades de la semana recorren universos muy distintos: desde los secretos de una antigua plantación en Jamaica hasta la vida detrás de escena de una estrella del pop, pasando por historias reales de violencia, homenajes a figuras del espectáculo y documentos sobre la última dictadura militar argentina. Entre las plataformas de streaming y las salas de cine, estos son algunos de los estrenos para tener en cuenta durante el fin de semana.

HBO Max



La herencia de Hope Hill

Protagonizada por Gugu Mbatha-Raw (Loki, Surface), esta serie de suspenso sobrenatural combina un misterio inquietante con la vibrante energía de Jamaica y sigue el viaje de una mujer hacia secretos enterrados desde hace mucho tiempo, su identidad y la persistente influencia del pasado sobre el presente.





Ambientada entre Inglaterra y Jamaica, La herencia de Hope Hill sigue a Claudia McKenzie (Gugu Mbatha-Raw), una ambiciosa abogada que viaja al Caribe para impugnar una reclamación de herencia presentada por un hombre de la localidad, Cudjoe East (Sheldon Shepherd), contra Oliver Connaught (Jonny Lee Miller), un aristócrata adinerado. Sin embargo, el caso toma un giro inquietante cuando Claudia descubre que la propiedad en disputa es el mismo lugar que ha atormentado sus pesadillas: Hope Hill, la antigua plantación de la familia Connaught.

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A medida que Claudia y Oliver profundizan en la investigación, descubren un vínculo perturbador entre el brutal pasado de la plantación y las injusticias que aún marcan el presente.



Con una atmósfera envolvente y una narrativa que transita entre lo psicológico y lo sobrenatural, la serie explora temas como la identidad, el legado familiar, las consecuencias del colonialismo y la manera en que las heridas de generaciones anteriores continúan moldeando el presente.





Poeta Caníbal

La docuserie Poeta Caníbal revela la historia de José Luis Calva Zepeda quien llevó una doble vida en la Colonia Guerrero de la Ciudad de México. Bajo la apariencia de taxista, poeta y actor, operaba uno de los asesinos seriales y feminicidas más brutales del país.

En 2007, el hallazgo del cuerpo de su expareja en su departamento y su posterior detención expuso el alcance de su violencia sistemática contra las mujeres, así como señales ignoradas por un sistema cargado de vacíos y fallas institucionales que rodearon al caso. A partir de testimonios exclusivos y una investigación profunda, el documental se adentra en la mente detrás de los crímenes para desarmar el mecanismo del depredador y plantear una pregunta inquietante: ¿qué tan cerca de lo cotidiano está lo monstruoso?

Créditos: Dirigido por Matías Gueilburt. Producido ejecutivamente por Sebastián Gamba, Mariano Cesar, Sergio Nakasone y Cecilia Abraham.

The Moment

Una estrella emergente del pop enfrenta las complejidades de la fama y las presiones de la industria musical mientras se prepara para el debut de su primera gira en grandes arenas. La curiosidad de esta propuesta es que la protagonista es la artista Charlie xcx, entonces es como si, guion mediante, ella exacerbara datos reales de su vida y queda en manos del espectador creer si algunas de esas situaciones se basan en hechos reales.

Elenco: Charli xcx, Rosanna Arquette, Kate Berlant, Jamie Demetriou, Arielle Dombasle, Hailey Benton Gates, Kylie Jenner, Trew Mullen, Mel Ottenberg, Isaac Powell, Rachel Sennott, Rish Shah. Dirigido y escrito por Aidan Zamiri y co-escrito por Bertie Brandes.

Netflix

El de Matthew Perry

The One About Matthew Perry, es un recorrido de tres episodios sobre la vida, la carrera y las luchas personales del actor que interpretó a Chandler Bing en Friends. Es una creación de Mary Robertson, ganadora de un Emmy que reúne testimonios de familiares, amistades y colaboradores del intérprete fallecido en octubre de 2023. El relato incorpora material de archivo, fotografías y videos inéditos pertenecientes a la familia Perry.

Proximamente

MUBI

Making Marie Antoinette

El próximo 6 de noviembre se estrena Making Marie Antoinette, en el que Eleanor Coppola documenta el rodaje de la película de su hija, Sofia Coppola, quien a los 34 años enfrentaba el desafío de dirigir una de sus obras más emblemáticas.

Estrenos audiovisuales del 30 de octubre

Entre los detalles del set y los momentos detrás de cámaras, este documental ofrece una mirada íntima al proceso creativo de la cineasta, así como a la experiencia de una madre que observa a su hija abrirse camino en el cine. Un homenaje muto entre dos grandes mujeres y una entrañable complicidad madre e hija.

Cine

Museo de la subversión

El 5 de noviembre llega al cine el documental Museo de la subversión de Francisco D’Eufemia. Esta obra parte de un material inédito: en 1985, un grupo de periodistas extranjeros registra una visita guiada a un museo antisubversivo en Palermo, donde los militares exhiben objetos y recreaciones vinculados con la represión ilegal de la última dictadura. A partir de esas imágenes, de testimonios y de otros documentos, reconstruye la historia de la red de museos que los militares fundaron para conmemorar su victoria sobre la llamada “subversión”.

Estrenos audiovisuales del 30 de octubre

Estreno en: Sala Leopoldo Lugones