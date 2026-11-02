Hot Chip regresa a Buenos Aires y anticipa su nuevo álbum: “Es posiblemente el disco más colaborativo que hayamos hecho”

Hot Chip vuelve a Buenos Aires. El quinteto británico, una de las propuestas más originales de la electrónica y el indie dance de las últimas dos décadas, se presentará el próximo martes 24 de noviembre a las 20 en C Art Media. Será su sexta visita a la Argentina, donde generaron un vínculo especial con sus seguidores, según contó Felix Martin, uno de los integrantes del grupo, en una entrevista con Perfil.

Con más de veinte años de trayectoria, la banda formada por Alexis Taylor, Joe Goddard, Al Doyle, Owen Clarke y Felix Martin construyó un lenguaje propio a partir del cruce entre electrónica, pop, house, funk y synthpop. Canciones como “Over and Over”, “Ready for the Floor”, “One Life Stand” y “Boy from School” se convirtieron en referencias de una discografía que mantiene su capacidad de combinar experimentación y melodías bailables.

La visita llega en un momento de movimiento para el grupo. Durante este año, Hot Chip publicó nuevas ediciones de The Warning, Made in the Dark y One Life Stand, tres discos fundamentales de su recorrido, mientras trabaja en su próximo álbum, A Long Way from Kansas, cuyo lanzamiento está previsto para el 7 de enero de 2027.

Hot Chip

“Es un álbum con una sensación muy humana. Tiene muchas canciones que creamos juntos en el estudio y se siente bastante orgánico”, explicó Martin sobre el nuevo material. Y agregó: “No intentamos que fuera demasiado pulido; es un poco rústico en los detalles, en cierta manera. Estoy muy orgulloso, creo que es un buen álbum”.

En la conversación, Martin destacó que el próximo trabajo representa una instancia de participación colectiva dentro de la banda. Aunque Alexis Taylor y Joe Goddard históricamente estuvieron al frente de la composición de las letras y las melodías, los demás integrantes tuvieron más espacio para aportar ideas.

“Creo que es, posiblemente, el disco más colaborativo que hayamos hecho”, señaló. Para el músico, esa apertura permitió que cada integrante contribuyera desde sus propias herramientas al sonido general del grupo.

También hay una novedad en su recorrido personal: Martin empezó a explorar su voz como instrumento y a disfrutar de la experiencia de cantar. “Recién descubrí que me gusta cantar en los últimos dos o tres años”, contó. En el nuevo álbum, incluso, tendrá una participación vocal en una de las canciones.

Durante buena parte de su carrera, su lugar estuvo más vinculado con la producción electrónica y el trabajo de estudio. Sin embargo, el proceso comenzó a cambiar cuando descubrió que podía sentarse frente a un micrófono y experimentar con su voz, el piano o la guitarra.

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“Un día decidí que quería tener un micrófono porque quería grabar algo, lo grabé y disfruté mucho el proceso. Así que sigo experimentando y descubriendo qué puedo hacer con mi voz, y me resulta muy, muy divertido”, relató.

Martin también reconoció que la presencia de dos cantantes con personalidades muy definidas, Alexis Taylor y Joe Goddard, había influido en que durante años no sintiera la necesidad de sumar su propia voz. Ahora, esa exploración se convirtió en una nueva fuente de entusiasmo.

Las influencias que siguen presentes después de veinte años

Al repasar su historia, el músico recordó que su interés inicial por la música estuvo relacionado con la posibilidad de superponer sonidos y construir armonías. Durante su infancia y adolescencia, su hermano mayor lo acercó a la guitarra y a la grabación casera, en una época en la que registrar música requería equipos específicos y bastante trabajo artesanal.

“Me interesaba tocar la guitarra y poder superponer diferentes cosas; grabar una melodía y luego otra cosa que la acompañara para crear una armonía. Mi interés inicial en la música fue justamente ese proceso de juntar diferentes capas de música”, explicó.

Ese impulso creativo, aseguró, todavía forma parte de su manera de trabajar. Aunque reconoce que pasaron muchas cosas en el medio, sigue encontrando en la experimentación y en la combinación de elementos una de las motivaciones centrales de su vínculo con la música.

Sus referencias de escucha también conservan una conexión fuerte con el pasado. Martin mencionó a Bob Dylan, The Velvet Underground y Steve Reich, además de su apego a la música de las décadas del 60 y 70. Incluso bromeó con que últimamente casi no escucha lanzamientos contemporáneos porque pasa demasiado tiempo haciendo música.

De Jarvis Cocker a Shakira

A lo largo de su carrera, Hot Chip también construyó vínculos con artistas de universos musicales diversos. Uno de ellos es Jarvis Cocker, cantante de Pulp, quien participó en la canción “Straight to the Morning”.

Martin contó que el acercamiento surgió a través de Alexis Taylor, que comparte con Cocker encuentros y sesiones como DJ. “Es una persona encantadora y alguien que me inspiró mucho cuando era chico”, dijo sobre el músico, a quien describió como inteligente, divertido y talentoso.

Otro vínculo que despertó curiosidad fue la versión que Hot Chip realizó de “She Wolf”, de Shakira. Según Martin, la canción les resultaba pegadiza y les pareció divertido hacer una reinterpretación inesperada. La propia artista compartió entonces un enlace al trabajo en sus redes sociales, un gesto que el músico recordó como una sorpresa muy especial para la banda.

El recuerdo de Buenos Aires y una carrera construida a largo plazo

La próxima presentación será la sexta visita de Hot Chip a la Argentina. La última vez que tocaron en el país fue en 2022, cuando llegaron para presentar Freakout/Release. Al preguntarle qué recuerdos conserva de Buenos Aires, Martin mencionó especialmente al público local.

“Recuerdo muy buenos momentos con amigos y un público increíble. Recuerdo a la gente bailando y cantando, y muy buen ambiente en los shows que tuvimos en Buenos Aires antes; noches realmente memorables”, contó. También destacó la comida, el vino y la arquitectura de la ciudad.

Con más de dos décadas de recorrido, Hot Chip forma parte de una generación de bandas que logró sostener una identidad reconocible sin abandonar la curiosidad por explorar nuevos territorios. Para Martin, no existe una fórmula sencilla para explicar esa continuidad.

“Tenés que trabajar duro durante mucho tiempo”, afirmó. En ese camino, recordó los años de giras, los viajes en auto, los conciertos en lugares difíciles y las noches con poco descanso. También destacó la importancia de la pasión y de encontrar personas con quienes compartir el proceso.

“Necesitás a otras personas que complementen tus habilidades, ya sea dentro de una banda, alguien que te ayude con el management o que impulse tu carrera. Encontrar una buena red de apoyo es importante”, reflexionó.

Mientras prepara el lanzamiento de A Long Way from Kansas, Hot Chip vuelve a Buenos Aires con una historia que sigue en movimiento y con la intención de mantener vivo aquello que impulsó sus primeras búsquedas: la posibilidad de descubrir algo nuevo a través de la música.

Hot Chip en Buenos Aires

Fecha: martes 24 de noviembre de 2026.

Horario: 20.

Lugar: C Art Media.

Presentación: sexta visita de la banda a la Argentina.