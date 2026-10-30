El Rojas, un laboratorio artístico que expande sus fronteras

El arte puede nacer de una red de amistades, de una experiencia colectiva o del encargo de una agencia publicitaria. Puede cuestionar las instituciones, imaginar otras formas de convivencia o transformar un afiche comercial en una pieza de colección. Esas posibilidades, aparentemente distantes, se encuentran en la actual programación del Centro Cultural Ricardo Rojas, que reúne dos exposiciones alrededor de las relaciones entre creación, sociedad y cultura.

En el Entrepiso, el artista invitado de Archivo El Rojas.UBA es Roberto Jacoby, uno de los nombres fundamentales del arte experimental argentino. Artista, sociólogo y activista, Jacoby participó de las experiencias de vanguardia de los años 60, formó parte del movimiento que desembocó en Tucumán Arde y, décadas más tarde, trasladó sus inquietudes hacia la creación de redes, comunidades y dispositivos colectivos. Su paso por el Rojas atraviesa distintos momentos de la historia del centro cultural, desde las muestras de los primeros años 90, vinculadas con la llamada Estética del Rojas, hasta el área de Sociedades Experimentales, que coordinó a partir de 2004.

La exposición, curada por Santiago Villanueva y Mario Cámara, reúne documentos y obras vinculados con Chacra (1999) y Proyecto Venus (2001-2006), dos experiencias que exploraron modos alternativos de asociación e intercambio. En un contexto marcado por la crisis de 2001, esos proyectos propusieron construir vínculos a partir de la confianza, la amistad y la circulación de saberes y deseos. La consigna de Jacoby y Pablo Pérez —“Queremos producir en redes, como un sujeto más vasto, múltiple”— resume una búsqueda que conserva actualidad frente a las formas contemporáneas de aislamiento.

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En 2004, las Jornadas Fourier y los encuentros de la Zona Autónoma Temporaria (ZAT) ampliaron ese laboratorio de ideas en el Rojas. Allí, Jacoby desarrolló la noción de desutopía: espacios de relación situados, abiertos y transitorios, capaces de ensayar otras formas de vida sin exigir la adhesión total que suelen reclamar las utopías. La documentación reunida permite volver sobre esas experiencias y preguntarse qué queda hoy de aquellos ensayos de convivencia. El proyecto se vincula con la charla “Sociedades experimentales y desutopías 2026”, que se realizó el 26 de octubre, y reunió a Jacoby con investigadores, artistas y pensadores para debatir sobre su intervención en el Rojas y los desafíos actuales de aquellas ideas.

En otro registro, la muestra "El arte de vender. Artistas en la publicidad", que inaugura el jueves 5 de noviembre, explora una zona menos conocida de la producción de artistas, escritores e ilustradores: sus trabajos para el universo comercial. Bajo la curaduría de Raúl Manrupe y Mariano Oropeza, la exposición reúne piezas publicitarias, obras originales, reproducciones y bocetos que revelan cómo el talento artístico fue convocado para diseñar afiches, etiquetas, anuncios y otros objetos destinados a circular más allá de los museos.

La selección incluye trabajos vinculados con figuras como Marta Minujín, Edgardo Giménez, Rogelio Polesello, Lino Palacio, Guillermo Divito y Landrú, además de escritores como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Fogwill. El recorrido pone en diálogo la obra personal con los encargos comerciales y permite observar cómo la publicidad argentina, con su propia historia de experimentación visual, incorporó lenguajes artísticos y, a la vez, influyó sobre ellos.

Entre los archivos que recuperan comunidades experimentales y las piezas concebidas para seducir consumidores, El Rojas propone una mirada amplia sobre las fronteras del arte. Dos exposiciones que invitan a reconocer, en los documentos, las imágenes y las experiencias compartidas, las huellas de una cultura que nunca deja de reinventar sus formas de relacionarse con el mundo.

Ambas muestras forman parte de la tercera edición de la Semana del Patrimonio, que organiza el Ministerio de Cultura de la Ciudad y se desarrolla del 2 al 8 de noviembre.