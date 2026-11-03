Editorial Perfil cumple 50 años con más de 100 publicaciones en la Argentina y el mundo

Editorial Perfil cumple 50 años desde su primera publicación, con un largo historial de ediciones que reúne revistas, diarios, libros, medios internacionales, suplementos y proyectos periodísticos que dejaron un registro documental de distintos momentos de la historia argentina.

Su historia no se explica solamente a través de Noticias, Caras o el diario Perfil. En sus cinco décadas, el catálogo llegó a superar el centenario de títulos en la Argentina y cruzó fronteras para desembarcar en Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Portugal, Angola y Rusia, entre otros mercados.

Desde este 3 de noviembre, el aniversario coincidirá con otra novedad. El diario Perfil vuelve a imprimirse todos los días y sus ediciones de lunes a viernes se distribuirán gratuitamente en instituciones educativas. La iniciativa forma parte del proyecto Media Literacy con el objetivo de acercar la lectura en papel a los estudiantes y sus familias que se extenderá hasta el cierre del ciclo lectivo 2027, coincidiendo con el año en que Editorial Perfil celebra su cincuenta adversario.

Jorge Fontevecchia había adelantado la iniciativa durante la XVI edición de los Premios Perfil, donde también se presentó el nuevo logo de la editorial.

Para entender cómo se fue armando ese recorrido, hay que volver a los primeros años, cuando la empresa todavía no llevaba el nombre que hoy distingue a uno de los grupos de medios más importantes del país.

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De la linotipo familiar a La Semana

No se puede comprender el nacimiento de Editorial Perfil sin recorrer los orígenes que la fueron gestando y se remontan a 1950, cuando Alberto Fontevecchia fundó Linotipia Fobera dedicada a brindar servicios gráficos de composición de textos. Una década después, dio un paso más y comenzó a editar sus propias revistas deportivas, entre ellas El Ciclón, Racing y Esto es Boca, publicaciones que apuntaban directamente a los hinchas de los principales clubes del fútbol argentino.

Alberto Fontevecchia, fundador de la empresa gráfica que dio origen a Editorial Perfil

A fines de 1972 llegó Weekend , una revista que nació de una inquietud personal de Alberto Fontevecchia . Aficionado a la pesca, advirtió que faltaba una publicación que atendiera los intereses de ese público y de los amantes de vida al aire libre y el turismo.

Décadas más tarde, se convirtió en uno de los títulos más longevos del catálogo y en una de las publicaciones más ligadas a la historia familiar de los Fontevecchia. Weekend salió cuatro años antes de la fundación formal de Editorial Perfil.

Paralelamente Jorge Fontevecchia siendo un joven estudiante de ciencias económicas y conociendo el modelo de revistas deportivas de su padre vislumbró una demanda por una revista de River Plate cuando en 1975 ese equipo conseguía el campeonato que esperaba desde hacía 18 años. La política y no el fútbol lo interesaban más por lo que con lo recaudado con River ese mismo años fundó su primera revista semanal Actualidad pero en Paraguar país que siendo muco más chico le permitió la expeliendo en un tamaño menor, con esa experiencia se animó a un mercado más sofisticado y lanzó la primera revista Noticias en Uruguay para el año siguiente animarse a lanzar una revista semanal en Argentina pero menos exigente, un semanario popular llamado Casos. Y al año siguiente sintiendo que ya había acumulado suficiente conocimiento editorial lanzar un semanario de actualidad: La Semana.

Allí su padre le propone una sociedad: fusionar las revistas deportivas y Weekend junto con las revistas que había desarrollado su hijo en los dos años anteriores y nace Editorial Perfil publicando con su sello editorial por primera vez la revista La Semana el 3 de noviembre de 1976.

Jorge Fontevecchia a los 20 años, cuando quedó al frente de una de las primeras publicaciones de la editorial

La división de las responsabilices quedaron así: su padre, Alberto, se dedicaría a la impresión y distribución, su madre, Nelva, a la administración y Jorge a la redacción.

Así funcionó hasta que en enero de 1979 cuando después de varias prohibiciones de circulación de distintas ediciones la revista Semana ordenadas por la dictadura militar que por entonces gobernaba el país, directamente detienen ilegalmente a Jorge Fontevecchia sumándolo a la lista de desaparecidos en su caso prisionero en el campo de detención El Olimpo dependiente del Primer Cuerpo de Ejército.

Después de presiones de organismos internacionales de libertad de prensa incluso de la embajada norteamericana que le otorgó a Fontevecchia el carácter de joven sobresaliente, es liberado y allí su madre le dice: “buscate otra administradora para Editorial Perfil porque no quiero sentime responsable de haber cooperado a crear una organización que termine con la vida de mi hijo”.

En esos años La Semana suma Samuel "Chiche" Gelblunga la dirección de la revista, después de su salida de Gente, dándole una impronta más masiva y de interés general junto con la creación de múltiples revistas de amplia circulación de espectáculos, femeninas, de entretenimientos, etc.

Pero llega la Guerra de Malvinas y La Semana contrata al padre del periodismo de investigación en Estados Unidos y Premio Pullitzer Jack Anderson quien había revelado el complot de la CIA para asesinar a Fidel Castro, las políticas secretas de Estados Unidos en la guerra ente India y Pakistán y luego haber destapado el escándalo Irán-contras durante la presidencia de Reagan. La Semana publica un detallado informe militar de Jck Anderson indicando como y por qué Argentina iba a perder la guerra y la dictadura ordena la clausura definitiva de La Semana y ordena el arresto de Jorge Fontevecchia bajo el cargo de traición a la patria. Esta vez pudo exilarse en una embajada y posteriormente seguir haciendo periodismo desde la oficina de Editorial Perfil en Nueva York donde regresó junto con la democracia y el triunfo de Raúl Alfonsín abogado del hábeas corpus.

Chiche Gelblung, al frente de la revista La Semana | Crédito: Archivo

Con el regreso de la democracia y el revisionismo de la dictadura La Semana se convirtió en la revista semanal de mayor circulación y se sumaron publicaciones como El Observador y el emblemático El Diario del Juicio que cubrió día por día las sesiones la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires durante el llamado Juicio a las Juntas publicación de Perfil que trascendió su función periodística para convertirse en un documento histórico.

Comenzó a publicarse el 27 de mayo de 1985, durante el proceso judicial contra los integrantes de las tres primeras juntas militares de la última dictadura. Su propuesta era registrar de manera sistemática las audiencias, los testimonios y las declaraciones que se escuchaban en los tribunales con ocho páginas de información periodística y un suplemento central de 24 páginas con la transcripción de las declaraciones de los testigos.

A lo largo de esos meses, entre el 27 de mayo de 1985 y el 28 de enero de 1986 se publicaron 36 números, que alcanzaron una venta total de 2.553.503 ejemplares, con un promedio de 70.900 por semana, de acuerdo con los registros del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

Décadas después, Editorial Perfil digitalizó sus ejemplares y creó un archivo de consulta pública con las ediciones, entrevistas a protagonistas y material documental.

Y hacia el final de presidencia de Raul Alfonsín La Semana dio paso a Noticias de la Semana, publicación que posteriormente quedó consolidada como Noticias y que, años más tarde, tuvo entre sus integrantes al fotógrafo José Luis Cabezas, asesinado por sacarle una foto a Alfredo Yabrán, en enero de 1997 mientras trabajaba para la revista. Noticias siguió el género de newsmagazine de la revista Time mientras que La Semana respondió a las revista semanales ilustradas tipo Life o Paris Match.

Semanario y Mia los primeros grandes éxitos masivo de Editorial Perfil

Lanzada en noviembre de 1979 Semanario se convirtió en el primer gran éxito comercial de Editorial Perfil. En sus comienzos, la publicación apostó por un formato inspirado en los tabloides estadounidenses, impreso en papel de diario y con una propuesta centrada en los contenidos antes que en las fotografías.

A diferencia de las revistas de la época, sus primeras ediciones ofrecían más de 100 artículos de interés familiar y personal, con temas de medicina, salud y actualidad. Entre sus colaboradores estuvieron Alberto Cormillot, Arnaldo Rascovsky, Alberto Migré, Ulises Barrera y el cardiocirujano sudafricano Christiaan Barnard, quien visitó la Argentina en 1980 invitado por la revista.

Uno de sus espacios más reconocidos fue el "Correo de amigos", una sección que permitió que cientos de personas se conocieran y formaran pareja. La publicación también logró una fuerte presencia en el interior de la Argentina y durante años fue la revista de mayor circulación en Uruguay. En sus primeros diez años vendió más de 50 millones de ejemplares.

Su huella fue tan perdurable que en junio de 2020, después de cuatro años sin circular, la revista regresó a los kioscos con una propuesta renovada que recuperó contenidos de actualidad, espectáculos, salud, belleza, cocina e interés general.

El éxito de Semanario impulsó el lanzamiento de una revista femenina semanal también con un formato grande y sin tapa dura con mucho servicio inspirada en los semanarios femeninos franceses bajo el nombre de Mía. Su paralela masividad hizo que años después Mía y Semanario fueran las dos primeras revistas que Editorial Perfil publicara en Brasil

De Mujer a Playboy

El regreso de la democracia generó un clima de época denominado por entonces “destape” por su homónimo español tras la larga dictadura de Francisco Franco.

En Argentina dio comienzo a las revistas feministas –Mujer– y no ya el clásico de mujer amada de casa y madre; en vereda opuesta a las revista masculinas como Playboy.

Caras

Uno de los proyectos que mejor mostró la expansión internacional del grupo fue Caras, que llegó a la Argentina en 1992 y, apenas un año después, cruzó la frontera para desembarcar en Brasil, al siguiente a Portugal hasta llegar incluso a Africa en la ex colonia portuguesa con caras Angola

Su propuesta está centrada en las celebridades, la vida social, la moda, el espectáculo y los personajes de la política y el mundo empresarial. Las producciones fotográficas, las entrevistas y las coberturas de acontecimientos sociales construyeron un estilo visual reconocible, con protagonismo de las figuras públicas y sus historias personales.

El éxito nacional e internacional de Caras generó extensiones de marca que cobraron vida propia como la Isla de Caras en Brasil y que tenga su canal de televisión en cada uno de los países donde se sigue publicando, primero fue Caras TV en Portugal, luego en Argentina y más tarde en Brasil.

La tapa del Diario PERFIL del sábado 31 de octubre de 2026

El diario Perfil: 84 ediciones y una segunda oportunidad

La intención de tener un diario propio fue uno de los proyectos más ambiciosos de la editorial. El primer intento llegó el 9 de mayo de 1998, cuando salió a la calle la primera edición del Diario Perfil .

El proyecto buscó modernizar el mercado de diario: fue el primer en imprimir todas sus páginas a color, en utilizar el sistema computertoplate para ser impreso con una calidad visual comparable a las revistas.

Sin embargo, las ventas y la publicidad no alcanzaron para sostener la estructura. El 31 de julio de ese año, después de apenas 84 ediciones, el diario dejó de publicarse.

El cierre fue un golpe para la empresa y para los trabajadores que formaban parte del proyecto. Así y todo, la idea de construir un diario propio siguió en pie.

Diario Perfil salió por primera vez a la calle el 9 de mayo de 1998, bajo la dirección de Jorge Fontevecchia

El 11 de septiembre de 2005, Perfil volvió a los kioscos con una edición dominical. Más adelante incorporó la edición de los sábados consolidando su frecuencia bisemanal. Ahora como parte de las celebraciones por los cincuenta años de la fundación de Editorial Perfil el diario Perfil se comenzó a imprimir también de lunes a viernes para ser entregado en colegios a padres de alumnos en edad escolar.

Editorial Abril Argentina

En 2002, Editorial Perfil incorporó Editorial Primavera quien publicaba los titulos de lo que había sido la mítica Editorial Abril: Parabrisas, Labores y un conjunto de publicaciones especializadas, entre las que se encuentran Crucigrama, Joker.

A partir de allí, el catálogo de juegos de ingenio creció con distintas versiones de crucigramas, autodefinidos, sopas de letras y sudokus. Aparecieron títulos como Crucigrama Clásicos, Crucigrama de Oro, Super Crucigrama de Oro, Crucigrama Master 100, Cruciveloz, Cruciágil y distintas variantes de Joker.

Fortuna y los Premio Fortuna

Fortuna abrió otro frente: el periodismo económico y empresarial. Sus contenidos se concentraron en compañías, inversiones, negocios, empresarios y transformaciones del mercado argentino. También desarrolló rankings y reconocimientos vinculados con el mundo corporativo.

Y al igual que Caras con su Isla en Brasil la extensión de marca de la revista Fortuna en los premios anuales que llevan su nombre se han convertido es un producto en si mismo con dos décadas consagrando a las mayores y mejores empresas del país en un evento que se viene repitiendo en el marco imponente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Mas de 150 títulos

En estos cincuenta años Editorial Perfil publicó más de 130 títulos diferentes en todo tipo de géneros, como las aquí aún no mencionadas Marie Claire, Look(que se publicó en Rusia), de programación de televisión: TV Todo y TV Semanal, Exitoína, Claro, ocho revistas femeninas sumando las no mencionadas Luna, Claudia, Luz, Viva, Máxima y Más Mujer, una docena de historietas desde los clásicos internacionales Superman, Batman, FlushMan, Liga de la Justicia, pasando por las locales Nico Cruz, Laura Leal, 45 Toneladas, El Mosquito, Paja, Espía, Cazador y la versión en español de la infantil Mónica, la revistas de policiales Casos y Fuego, de actualidad populares como Tal Cual, Libre y Flash, Foco y 10, de personajes Vidriera y Fama, dos de ciencia: Descubrir y Neo, de humor:Piturro y El Cacerolazo, de esparcimiento:Break y Buenas Ondas, de espectáculos con El Espectador), deportivas: La Historia del Fútbol, La Deportiva y Magazine Deportivo, de programas de televisión: Animales de Sofovich y Operación Triunfo, del hogar: Práctica y Hogar Hoy, esotéricas: Horóscopo y Astral, de apuestas:Contá y Ganá, de tecnología: Web! y PC Word, para adolescentes: Luna Teen y JS, de autos: Pisteros y Rápido y Furioso, de agro como Súper Campo, de salud: Vivir con Salud, Tao, Vivir Mejor, musicales: Todavía Cantamos y Alegría y hasta una competidora autóctona de la celebre Readers Digest llamada Magazine.

El registro histórico de la editorial incluye Noticias Uruguay, Caras Uruguay, Hombre Paraguay, Mía en Colombia, Luz en Chile, Luna en Perú y Look en Rusia. También surgieron publicaciones brasileñas como Vida Simple, Contigo, Bons fluidos y Aventuras na Historia.

La lista completa si se incluyeran todas las publicaciones editadas por Editorial Perfil en Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Portugal, y hasta en Rusia, China y Angola, la cantidad alcanza los 150 títulos, a razón de tres por año.

La expansión internacional tuvo sus propias particularidades. El registro histórico de la editorial incluye Noticias Uruguay, Caras Uruguay, Hombre Paraguay, Mía en Colombia, Luz en Chile, Luna en Perú y Look en Rusia. También surgieron publicaciones brasileñas como Vida Simple, Contigo, Bons fluidos y Aventuras na Historia.

Internet, web y redes

Cada una de las publicaciones fue desarrollando su propia versión web, varias decenas de urls en español y portugués. En Brasil con sus 220 millones de habitantes legó al record de 100 millones de usuarios únicos durante la pandemia y en la Argentina bajo el paraguas de marca perfil.com que involucra a todas las url de las publicaciones en español también se ubica entre las visitadas del país.

Televisión y radio

En 2018 con el lanzamiento de Net TV, su canal de televisión abierta, se ingresó en la producción de contenidos audiovisual. Ocho años después hay cuatro canales: a NET Tv se le sumó Caras TV, +perfl y Canal E. Y dos radios Horizonte y Radio Perfil.

Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada a Jorge Fontevecchia





Medio siglo después se ha recorrido un camino manteniendo una línea y hoy Perfil junto con Clarín y La Nación son las única tres empresas productoras de contenidos tradicionales:diarios, revistas, radios, canales de televisión, que siguen siendo de sus mismos accionistas o herederos que la fundaron.

cp