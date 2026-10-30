De una sopera del siglo XVIII a obras de Rodin: los tesoros de la colección Blaquier-Arrieta que salen a subasta

La colección de arte y objetos históricos reunida por Nelly Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier llegará a las salas de subastas de Christie’s en Londres en diciembre, con una selección de piezas que abarca varios siglos de historia del arte europeo. Entre los objetos más destacados se encuentra una sopera de plata del siglo XVIII, considerada una de las obras maestras de la platería francesa, cuya estimación de venta oscila entre 4 y 6 millones de libras esterlinas.

La subasta formará parte de la Classic Week de Christie’s y se desarrollará en dos jornadas presenciales, el 1 y el 2 de diciembre. La colección estará dividida en dos partes: la primera contará con 50 lotes y la segunda reunirá aproximadamente 280. Las estimaciones de las piezas van desde las 800 hasta los 6 millones de libras esterlinas, según informó la casa de subastas.

El conjunto se destaca por la calidad y variedad de sus obras, que incluyen piezas de plata, cajas de rapé de oro, mobiliario francés, pinturas de antiguos maestros, esculturas, bronces y trabajos sobre papel. Una parte importante de la colección refleja el interés de Nelly Arrieta de Blaquier por las artes decorativas europeas, especialmente por la producción francesa del siglo XVIII.

La sopera Meissonnier, la pieza central de la subasta

La obra que encabeza la colección es una sopera de plata de estilo Luis XV, realizada por el orfebre y escultor francés Juste-Aurèle Meissonnier, quien vivió entre 1695 y 1750 y es considerado una figura fundamental en el desarrollo del rococó.

La pieza fue encargada en París entre 1734 y 1736 por Evelyn Pierrepont, segundo duque de Kingston, y forma parte de una pareja de soperas concebidas para integrar un conjunto de mesa que, según los registros históricos, probablemente nunca llegó a completarse.

Su diseño se caracteriza por las formas asimétricas, los motivos naturalistas y la representación de elementos vinculados con la naturaleza. El cuerpo, con la forma de una concha estilizada, descansa sobre una composición de verduras, entre ellas apio, cebollas y zanahorias. Las hojas se prolongan para formar las asas, mientras que la tapa incorpora figuras de un pato, un cangrejo, peces, una ostra y caracoles, junto con una alcachofa y otros motivos vegetales.

La sopera pesa más de 20 kilogramos y constituye una de las escasas obras conservadas de Meissonnier. Tanto esta pieza como su compañera llevan la firma del artista, lo que refuerza su importancia histórica y artística.

La pareja fue subastada conjuntamente por Christie’s en Ginebra en noviembre de 1977. En aquella oportunidad alcanzó los 2,79 millones de francos suizos y estableció un récord mundial para una pieza de plata vendida en subasta. Posteriormente, el comprador dividió el conjunto: la sopera que ahora vuelve al mercado pasó a integrar la colección del barón Heinz Thyssen-Bornemisza, mientras que la otra se conserva en el Cleveland Museum of Art, en Ohio, Estados Unidos.

La obra que saldrá a la venta en Londres tiene una estimación de entre 4 y 6 millones de libras esterlinas y es considerada uno de los principales atractivos de la próxima temporada de subastas de arte y antigüedades.

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Nelly Arrieta de Blaquier y su legado como coleccionista

La colección fue reunida por Nelly Arrieta de Blaquier (1931-2020) y su esposo, Carlos Pedro Blaquier (1927-2023). Su conformación refleja, en particular, la pasión de Nelly por el arte y su interés por preservar y compartir piezas de gran valor histórico. Reconocida como una de las principales mecenas de las artes en la Argentina, Arrieta de Blaquier mantuvo vínculos con instituciones culturales y colaboró con exposiciones tanto en el país como en el exterior mediante el préstamo de obras de su colección privada.

Entre sus actividades se destacó su participación en la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, institución a la que estuvo vinculada desde 1977 hasta 2011 y de la que posteriormente fue presidenta honoraria hasta su fallecimiento. También brindó apoyo a la Academia Nacional de Bellas Artes, la Fundación Teatro Colón y la Fundación Fondo para el Patrimonio Argentino.

En 2010, la Frick Collection la homenajeó durante su cena de otoño. Su trayectoria estuvo marcada por el interés en ampliar sus conocimientos sobre las obras que adquiría y por el asesoramiento de especialistas, entre ellos el reconocido comerciante de plata Jacques Helft. Bajo esa orientación, desarrolló una colección de platería que reúne piezas de destacados artistas y orfebres europeos del siglo XVIII, como Nicolas Besnier, Thomas Germain, Claude Ballin, Pierre Balzac y Robert-Joseph Auguste.

En el prólogo del libro Vida de Mecenas, publicado en 2017 por Carmen María Ramos, Arrieta de Blaquier expresó su deseo de contribuir a acercar el arte y la cultura a un público más amplio. Su concepción del coleccionismo estaba ligada no solo a la adquisición de objetos, sino también a la posibilidad de compartirlos y facilitar el acceso a las expresiones artísticas.

Pinturas, esculturas y objetos históricos entre los lotes destacados

Además de la sopera de Meissonnier, la subasta incluirá piezas de distintas procedencias y períodos históricos. La plata ocupa un lugar central en el conjunto, con obras que abarcan desde los reinados de Luis XIV hasta Luis XVI, además de un importante grupo de platería inglesa del siglo XVIII. Entre los objetos se encuentran también cajas de rapé de oro, muchas de ellas adquiridas en importantes colecciones dispersadas durante la vida de Arrieta de Blaquier.

El mobiliario francés constituye otro de los apartados relevantes. Entre los lotes destacados figura una pareja de asientos plegables de estilo Luis XV, realizados en madera tallada y dorada por Nicolas-Quinibert Foliot, con una estimación de entre 200.000 y 300.000 libras esterlinas.

También se ofrecerá una mesa de estilo Luis XVI, realizada con porcelana de Sèvres, palo de rosa, palo de violeta y marquetería, con monturas de bronce dorado. La pieza, atribuida al ebanista Martin Carlin y fechada aproximadamente entre 1771 y 1776, tiene una estimación de entre 150.000 y 200.000 libras.

En el apartado de esculturas se destaca una obra de Auguste Rodin titulada Méditation, Taille Originale, Version Type I, también conocida como Petit Modèle. Concebida antes de 1887 y fundida en bronce en París en 1927 por la Fonderie Rudier, forma parte de una edición numerada de 13 ejemplares. Su valor estimado se ubica entre 300.000 y 500.000 libras esterlinas.

La colección incluye, además, obras vinculadas con la pintura impresionista y el arte sobre papel. Entre ellas se encuentran una escena portuaria de Burdeos de Eugène Boudin, 18 trabajos de la serie Ports de France, de Paul Signac, y dibujos de Henri de Toulouse-Lautrec. Las estimaciones de las obras de Signac se sitúan entre 10.000 y 35.000 libras.

En el segmento de los antiguos maestros sobresale un bodegón floral del pintor flamenco Jan Brueghel II, que representa rosas, tulipanes, lirios, iris y peonías. La obra tiene una estimación de entre 300.000 y 500.000 libras.

También se ofrecerán piezas de arte religioso, como esmaltes de Limoges, un grupo tallado en boj que representa a la Virgen con el Niño y una obra de Francesco Traini titulada Santa Inés. Las estimaciones de estas dos últimas piezas se ubican, respectivamente, entre 80.000 y 120.000 libras y entre 60.000 y 80.000 libras.

La selección se completa con una pareja de enfriadores de vino de plata de estilo Luis XV, realizados en París en 1744 por Claude Ballin II, con una estimación de entre 800.000 y 1,2 millones de libras, además de una tabaquera de sobremesa de oro y esmalte, fechada en 1763, cuyo valor se calcula entre 250.000 y 350.000 libras.