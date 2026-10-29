De Julio Le Parc a las nuevas galerías: las claves de arteba 2026 en su edición aniversario

Arteba celebra 35 años con una nueva edición que reúne a 69 galerías, obras de más de 400 artistas argentinos e internacionales y una programación que busca ampliar las formas de acercarse al arte contemporáneo. La feria se realizará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en La Rural, con un recorrido de 11.000 metros cuadrados que combinará propuestas de galerías consolidadas, proyectos emergentes y espacios internacionales.

Con Santander como patrocinador principal, la edición aniversario también ofrecerá actividades para infancias, publicaciones independientes, experiencias participativas vinculadas con la música y programas orientados a quienes quieren iniciarse en el coleccionismo.

Arteba 2026

La feria tendrá dos jornadas de 14 a 21 y cerrará el domingo de 14 a 20. Las entradas generales cuestan $28.000, con descuentos y opciones de acceso gratuito según las condiciones establecidas por la organización.

arteba 2026: galerías, artistas y propuestas internacionales

La feria estará organizada en distintas secciones que permiten recorrer diferentes escenas y momentos del arte contemporáneo. La Sección Principal reúne galerías establecidas y reconocidas por su trayectoria. La selección estuvo a cargo de un comité independiente integrado por Nicolás Barraza, Juan Eyheremendy, Florencia Giordana Braun, Florencia Malbrán y Lara Marmor.

Participan:

•Alejandro Faggioni - ESTUDIO DE ARTE •Barro •Calvaresi •Centro de Edición •CONSTITUCIÓN •COSMOCOSA •COTT •Crudo Arte Contemporáneo •de Sousa Galería •Del Infinito •Diego Obligado Galería de Arte •El Mirador • Galería de las Misiones •Galeria María Casado •Galería Palatina •Galería Sur Galería •Grasa •Herlitzka & Co. •Galería Isabel Anchorena •Isla Flotante •Jorge Mara - La Ruche •La Mala Galería •Linse •MC galería •Mite •Moria Galería •MOSTRA gallery •NN •Nora Fisch •OHNO •PASTO •PIEDRAS •Piero Atchugarry Gallery •Quimera •Remota •Roldan Moderno •Rolf Art •Rubbers •Ruth Benzacar Galería de Arte •Selvanegra Galería •SUBSUELO •The White Lodge •TOMÁS REDRADO ART • Towpyha •Valerie’s Factory •Via Margutta Arte Contemporáneo •W-galería •Witcomb

Arteba 2026

Por su parte, Utopia está orientada a las producciones más recientes y reúne galerías, espacios gestionados por artistas, organizaciones y plataformas experimentales. La selección estuvo a cargo de los artistas y curadores Juan José Cambre y Santiago Villanueva. Este año, nueve galerías y proyectos participan por primera vez.

Participan:

•BAC •Departamento 112 *** •Deskomunal •Galería Dicha •Fantasma •galería casa proyecto •Galería Cielo Galería •LADO D •GARRA •hipopoety •La Mesa •Palos •Pionera •Pólvora •POPA •Satélite •Triple Frontera

La dimensión internacional tendrá su espacio en Zona de Diálogo Internacional, acompañada por Mercedes-Benz. Participarán cuatro galerías: 3+1 Arte Contemporânea, de Lisboa; Cecilia Brunson Projects, de Londres; Galerie Jocelyn Wolff, de París; y Galeria Vermelho, de San Pablo.

Arteba 2026

La propuesta incluye además un ciclo de charlas curado por Aimé Iglesias Lukin y Francisco Lemus, con especialistas de museos y colecciones de América y Europa. Los encuentros, abiertos al público y programados en el Museo Sívori, abordarán las formas actuales de coleccionar, exhibir y narrar el arte latinoamericano.

El homenaje a Julio Le Parc y las propuestas que cruzan arte y música

Entre los momentos destacados de la edición aniversario se encuentra un homenaje al artista Julio Le Parc, presentado con el apoyo de Fundación Corporación América, en reconocimiento a su trayectoria y legado.

Arteba 2026

También habrá una intervención de gran formato de la artista Eva Moro Cafiero, de La Plata, en el Espacio Andreani, con curaduría de Sofía Dourron. El proyecto forma parte de una iniciativa que busca recibir al público a través de una obra concebida específicamente para el lugar.

El cruce entre arte y música tendrá nuevamente un lugar en la feria. Por tercer año consecutivo, Lollapalooza participará con su icónica casita, instalada en la sección Utopia para ser intervenida por un artista. El espacio ofrecerá experiencias participativas y propuestas de escucha que invitan a explorar otras formas de encuentro entre ambas disciplinas.

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Otra de las propuestas será Isla de Ediciones PROA, una feria de publicaciones que presentará proyectos editoriales argentinos autogestivos, de pequeña escala y composición semiartesanal. Participarán Artefacto, Buchwald, Firpo, Homo Faber, Industria Mínima, Oficina Perambulante, Punto Rosa Zines, Ratita Libros y Tercera Persona. El auditorio también recibirá activaciones y presentaciones de libros.

La programación se completa con espacios institucionales, exposiciones y proyectos que buscan visibilizar escenas artísticas de distintas regiones del país, entre ellos las participaciones de San Juan, Mendoza y La Rioja.

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Uno de los programas centrales de la feria es Mi Primera Obra Santander, que tendrá su segunda edición. La iniciativa busca atraer nuevos públicos a las galerías e impulsar las ventas mediante una selección de obras de hasta US$ 3.000. El programa ofrece facilidades de cobro y financiación en cuotas con tarjetas de crédito de todos los bancos. La propuesta está dirigida a quienes quieren comenzar a coleccionar arte y necesitan orientación para dar sus primeros pasos.

La feria también impulsa desde hace 20 años un Programa de Adquisiciones para Museos, que permite que instituciones nacionales e internacionales compren obras mediante un fondo de inicio conformado con donaciones privadas. El objetivo es ampliar la visibilidad del arte contemporáneo argentino y fortalecer su presencia en colecciones y museos del país y del exterior.

En esta edición participarán instituciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid; el Museu d'Art Contemporani de Barcelona; el Museum of Contemporary Art de Chicago; el Museo de Arte de Lima y el Los Angeles County Museum of Art, además de museos argentinos.

Actividades para chicos y recorridos accesibles

arteba también propone actividades para públicos que no necesariamente tienen experiencia previa con el arte contemporáneo. El programa para infancias Recorrido Asombroso: sembrar preguntas para cosechar miradas está destinado a chicos de entre 5 y 12 años. A través de una bitácora y un kit artístico, los participantes podrán explorar los espacios de la feria, experimentar con materiales y descubrir otras formas de observar las obras.

La actividad, de una hora de duración, se realizará el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre a las 15. La dirección artística está a cargo de Chicos al Arte, mientras que la mediación corresponde a la plataforma de gestión cultural PAN.

Además, el domingo 1 de noviembre a las 12.30 se llevará adelante un recorrido especialmente diseñado para personas con discapacidad, en el marco del Programa de Accesibilidad que la feria organiza desde 2022 junto al equipo del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

arteba 2026: fechas, horarios y entradas

- Cuándo: del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026.

- Dónde: La Rural, Ciudad de Buenos Aires.

- Horarios: viernes y sábado, de 14 a 21; domingo, de 14 a 20.

- Entrada general: $28.000.

- Estudiantes y jubilados: 50% de descuento.

- Personas con CUD: entrada gratuita, con un acompañante.

- Menores de 10 años: entrada sin cargo.

- Entradas: disponibles a través de arteba.org/entradas.