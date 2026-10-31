Beatriz Sarlo recibirá un Konex de Honor post mortem: el aplauso a una trayectoria extraordinaria que también dejó su huella en Perfil

Beatriz Sarlo volverá a ser reconocida por una de las instituciones culturales más importantes del país. La Fundación Konex le otorgará el Konex de Honor 2026, una distinción póstuma que reconoce su trayectoria como ensayista, escritora, crítica literaria, investigadora y periodista. El homenaje tendrá lugar el próximo martes 3 de noviembre, durante la ceremonia de cierre de los Premios Konex dedicados a las Humanidades argentinas.

Sarlo falleció el 17 de diciembre de 2024, a los 82 años, pero su producción intelectual continúa siendo una referencia para el análisis de la literatura, la cultura, la política y las transformaciones sociales del país. A lo largo de varias décadas construyó una carrera que combinó la investigación académica con la intervención pública y el periodismo. En ese recorrido también tuvo un vínculo sostenido con Perfil, donde publicó columnas y artículos en distintos espacios editoriales.

Nacida en Buenos Aires el 29 de marzo de 1942, estudió Literatura en la Universidad de Buenos Aires (UBA), institución en la que posteriormente se desempeñó como docente. También fue investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y dictó cursos en universidades internacionales como Columbia, Berkeley, Harvard, Maryland y Cambridge.

Su trabajo atravesó diferentes campos de las Humanidades. Sus investigaciones se concentraron especialmente en la historia intelectual argentina, la literatura nacional, la cultura urbana y popular, los medios de comunicación y las relaciones entre política y sociedad. Esa amplitud temática le permitió construir una voz reconocible tanto en el ámbito académico como en las discusiones públicas.

En 1978 creo la revista Punto de Vista, junto con Ricardo Piglia, Carlos Altamirano y Elías Semán. La publicación se convirtió en un espacio de discusión y renovación intelectual durante la última dictadura militar y, posteriormente, en uno de los ámbitos de referencia para el debate cultural durante la recuperación democrática. Sarlo estuvo al frente de la revista durante buena parte de su existencia, hasta su cierre en 2008.

Tambien desarrolló una extensa actividad periodística. Escribió en diarios y revistas nacionales e internacionales, entre ellos La Nación, Perfil, Viva y Noticias. En las publicaciones de Perfil dejó una parte de sus reflexiones sobre la actualidad argentina, los acontecimientos políticos, los debates culturales y el papel de los intelectuales en la sociedad. Su participación en los medios le permitió trasladar discusiones que también abordaba desde el ensayo y la investigación a un público más amplio.

Entre sus libros más reconocidos se encuentran Una modernidad periférica (1988), Escenas de la vida posmoderna (1994), Borges, un escritor en las orillas (1993), La máquina cultural (1998), Siete ensayos sobre Walter Benjamin (2000), La pasión y la excepción (2003) y Ficciones argentinas (2012).

En esas publicaciones examinó los cambios en la cultura argentina, las tensiones entre tradición y modernidad, la influencia de los medios de comunicación y las transformaciones de la vida urbana. También dedicó buena parte de su trabajo a analizar autores fundamentales de la literatura nacional, como Jorge Luis Borges, y a estudiar el lugar de la cultura en los procesos políticos y sociales. Su producción trascendió las fronteras del país: varios de sus libros fueron traducidos al inglés, portugués, italiano y alemán. A lo largo de su carrera recibió becas y distinciones, entre ellas la Guggenheim y la Orden del Mérito Cultural de Brasil.

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Los antecedentes de Beatriz Sarlo en los Premios Konex

El reconocimiento que recibirá en noviembre no será el primero que la Fundación Konex le otorgue. Sarlo ya había sido distinguida en distintas ediciones de los premios por su aporte a la literatura y las Humanidades. Obtuvo un Diploma al Mérito en 1994 y otro en 1996. En 2004 recibió nuevamente un Diploma al Mérito y fue distinguida con el Konex de Platino en la categoría Ensayo Literario. En 2014 volvió a recibir un reconocimiento de la fundación por su trayectoria en el campo de las letras.

El Konex de Honor está destinado a personalidades sobresalientes fallecidas durante los últimos diez años. En esta oportunidad, el jurado eligió a Sarlo para recibir la distinción, que contempla el conjunto de su recorrido intelectual, académico y cultural.

La edición 2026 corresponde a la 47.ª entrega de los Premios Konex y está dedicada a las Humanidades argentinas. Para esta oportunidad, la Fundación seleccionó a 100 personalidades destacadas por su desempeño durante la década 2016-2025, distribuidas en distintas disciplinas que abarcan la filosofía, la historia, la sociología, la educación, la psicología, el derecho y la economía, entre otras.

La primera ceremonia se realizó el 8 de septiembre, cuando se entregaron los Diplomas al Mérito a los 100 seleccionados. La evaluación estuvo a cargo de un Gran Jurado integrado por 20 personalidades, presidido por Aída Kemelmajer de Carlucci, con Pablo Gerchunoff como secretario general y José Emilio Burucúa como invitado especial.

El acto culminante tendrá lugar el martes 3 de noviembre, a las 18, en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Durante la ceremonia se entregarán los Konex de Platino, el Konex de Honor, el Konex Mercosur, las Menciones Especiales y el Konex de Brillante.

Este último reconocimiento, considerado la máxima distinción de la fundación, fue otorgado al historiador y sociólogo Juan Carlos Torre, elegido como la personalidad más destacada de las Humanidades argentinas de la década 2016-2025. Por su parte, el Konex Mercosur será para el uruguayo Gerardo Caetano.

La ceremonia también incluirá menciones especiales para distintas personalidades e instituciones, entre ellas Guillermo Calvo, Ricardo Gil Lavedra, Carlos Nino —en homenaje—, la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, el CEDES y la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico.

CS / EM