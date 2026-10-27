Arteba celebra 35 años con una edición histórica en La Rural y preinauguración VIP

La Fundación Arteba llevará a cabo una edición emblemática de su habitual encuentro anual cuando celebre sus 35 años de trayectoria entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre de 2026. El evento de arte contemporáneo se desarrollará en el Pabellón Amarillo de La Rural, ubicado en la intersección de la avenida Santa Fe y la calle Thames, en el barrio porteño de Palermo, en el horario de 14 a 21.

El aniversario de la institución organizadora dará un carácter especial a la agenda del evento, motivo por el cual se dispusieron dos jornadas de preinauguración para los días miércoles 28 y jueves 29 de octubre. Estas instancias previas permitirán un acceso anticipado a referentes del sector antes de la apertura formal al público general durante el fin de semana.

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El encuentro albergará una rigurosa selección de galerías que exhibirán piezas tanto de creadores argentinos como de exponentes de distintas partes del mundo. La propuesta artística comprenderá producciones representativas del arte moderno y contemporáneo, integrando la labor de cientos de creadores y de decenas de espacios.

El desarrollo de las actividades no se limitará a la exhibición comercial y artística en los stands. La programación oficial contempla una variada agenda cultural que incluirá conversatorios y la entrega de distintos premios, orientados a reconocer y estimular la producción artística, el coleccionismo y la gestión cultural en la región.

La feria rinde un explícito homenaje a la tradición del mercado del arte regional al tiempo que busca apostar al futuro de la escena contemporánea. Esta dualidad marcará el eje de la edición número 35, que busca reflexionar sobre el recorrido histórico del organismo desde su creación y las dinámicas actuales de circulación de obras.

El encuentro anual se celebrará entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre de 2026

La convocatoria reunirá a coleccionistas, galeristas, directores de museos, curadores, artistas, compradores y trabajadores de la cultura, junto a un numeroso público general interesado en explorar las tendencias estéticas vigentes.

La presencia de directores de instituciones museísticas y curadores internacionales resulta estratégica para la proyección de las artes visuales locales. Este tipo de plataformas facilita la articulación entre las galerías participantes y los circuitos globales de exhibición, favoreciendo la inserción de obras argentinas en colecciones públicas y privadas del exterior.

El Pabellón Amarillo de La Rural dispondrá de la infraestructura adecuada para albergar el flujo de visitantes que habitualmente asiste a la exposición. El horario de 14 a 21 permitirá ordenar la circulación de las delegaciones, profesionales del área y público general durante las tres jornadas abiertas.