AFFAIR 4 propone descubrir arte contemporáneo, escuchar música y comprar obras desde 300.000 pesos

El arte contemporáneo sale al encuentro de nuevos públicos en AFFAIR 4, una feria que propone algo más que un recorrido por galerías: durante cinco días, el espacio reunirá artistas, galeristas, coleccionistas y visitantes en una programación que combina exhibición, intercambio y experiencias culturales.

La cita es en Central AFFAIR, en el entrepiso de las Galerías Larreta, en el barrio porteño de Retiro. La entrada es gratuita y la feria estará abierta al público de 15 a 21, con actividades de extensión hasta las 22 en el marco de AFTER AFFAIR.

Con 34 galerías y proyectos participantes, la edición reúne propuestas de distintas ciudades argentinas y de países de la región como Chile, Brasil y Uruguay. La curaduría está a cargo de Marcelo Dansey, curador, crítico y gestor cultural con experiencia en el mercado del arte argentino, mientras que la producción ejecutiva corresponde a Oficina de Proyectos y el diseño espacial, a la artista visual Aili Chen.

Affair 4

AFFAIR nació en 2023 como una asociación civil sin fines de lucro impulsada por galeristas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Su objetivo es ampliar el acceso al arte contemporáneo y generar nuevas formas de circulación e intercambio entre galerías, artistas, coleccionistas y públicos.

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La propuesta busca correrse de la lógica de la competencia para favorecer el trabajo colaborativo. En esa línea, desde 2025 la feria desarrolla el esquema de “residentes + invitados”, mediante el cual una galería convoca a otra y la programación se construye a partir de una red de relaciones.

Affair 4

La sede de esta edición es Central AFFAIR, espacio permanente de galerías ubicado en el entrepiso de las Galerías Larreta. La zona remite a la historia cultural de la llamada Manzana Loca, cuyo epicentro fue el Instituto Di Tella durante los años sesenta. Para esta edición, el diseño espacial de Aili Chen incorpora referencias al universo Mid-Century y recupera el espíritu de experimentación y encuentro asociado a ese pasado.

Charlas, recorridos, performances y DJs

Una de las características de AFFAIR 4 es su programación paralela, que busca ampliar la experiencia más allá de las exhibiciones. Cada jornada contará con distintas actividades para recorrer la feria, conocer a sus protagonistas y acercarse a diferentes perspectivas sobre el arte contemporáneo.

Affair 4

A las 16 se realizará un ciclo de charlas con artistas, galeristas, gestores culturales y coleccionistas. A las 18 habrá recorridos guiados con la participación de Imán Kaumann, Zoe Di Rienzo, Melina Ruiz Natali y Marcela Sinclair, con apoyo del Ministerio de Desarrollo porteño.

La programación continuará a las 19 con performances en el marco de AFTER AFFAIR, de las que participarán Humberto Tortonese, Nush Mintaabski y Arturo Aguiar. El cierre de cada jornada estará a cargo del ciclo de DJs, previsto para las 20.

La propuesta de AFTER AFFAIR extiende el horario de la feria hasta las 22 e invita a permanecer en el espacio para compartir música, recorridos y acciones performáticas.

Mi Primer AFFAIR: cómo comprar una primera obra de arte

Entre los programas centrales de la feria se encuentra Mi Primer AFFAIR, una iniciativa destinada a quienes quieren acercarse al coleccionismo y todavía no dieron el paso de adquirir una obra.

El programa ofrece asesoramiento y acompañamiento por parte de galerías y especialistas, además de una selección de obras con precios que van de los $300.000 a los $1.500.000.

Affair 4

La iniciativa parte de una premisa: no hace falta ser un coleccionista experimentado para comprar arte. La elección puede comenzar con una obra que despierte interés o una conexión personal y convertirse, a partir de ese encuentro, en el inicio de un vínculo con el arte contemporáneo.

La intención de la feria es que los visitantes no solo puedan comprar una pieza, sino también descubrir artistas, conversar con galeristas, conocer nuevas propuestas y establecer contactos que continúen más allá del evento.

Miércoles 28.10

18h — Recorrido con Imán Kaumann.

19h — Performance — Ese oscuro objeto del deseo x Humberto Tortonese.

20h — Dj set Sebastián Peluso.

Jueves 29.10

16h — Charla: ¿Hacemos Arte o hacemos lo que podemos? Producción, territorio ycondiciones de trabajo. Participan: Lourdes Silva, Pablo Caligari, Lucas Zambrano, CarlosGutiérrez.

18h — Recorrido con Zoe Di Rienzo.19h — Performance — Iemanja por Nushi Muntaabski.

20h — Dj set Martín Pujol.

Viernes 30.10

16h — Charla: ¿Quién te conoce? Circulación, redes y construcción de escenas. Participan:Mariana Jasper, Lucie Haguenauer, Ruth Geoffroy, Paola Junqueira.

18h — Recorrido con Melina Ruiz Natali.

19h — Performance Arturo Aguiar.

20h — Dj Set Aixa Yael.

Sábado 31.10

16h — Charla: ¿Quién paga la fiesta? Mercado, coleccionismo y valor de arte. Participan:Maxi Jacoby, Elena Tavelli, Gimena Pino, Matilde Campodónico.

18h — Recorrido con Marcela Sinclair.

19h — Performance floral.

20h — Dj set Gogó Dansey.