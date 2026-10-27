Capitanich activa su sucesión en Chaco: el PJ convocó a internas abiertas para elegir candidatos en 2027

El Partido Justicialista (PJ) de Chaco, conducido por el exgobernador y actual senador nacional Jorge Capitanich, resolvió convocar a elecciones internas abiertas para el 4 de julio de 2027. La decisión constituye un primer paso para ordenar la disputa por la sucesión del dirigente peronista y definir quién encabezará la propuesta opositora en las próximas elecciones provinciales.

La convocatoria fue aprobada por unanimidad durante una reunión del Consejo Provincial realizada el lunes. Participaron 33 consejeros, cuando el quórum requerido era de 22. Sin embargo, la resolución todavía deberá ser ratificada por el Congreso Partidario para que el calendario electoral quede formalmente establecido.El mecanismo permitirá seleccionar candidatos a gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales de los municipios chaqueños. En la misma jornada también se renovarán las autoridades del justicialismo, tanto a nivel provincial como local.

La definición representa una decisión política del peronismo chaqueño para resolver sus candidaturas mediante la participación de sus afiliados y de los electores que habilite el reglamento interno, en lugar de limitar las negociaciones a los acuerdos entre dirigentes.

El PJ busca reorganizarse tras la eliminación de las PASO

La convocatoria se produce después de que la Legislatura de Chaco aprobara, el pasado 2 de septiembre, la suspensión por un año de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a partir de una iniciativa promovida por el gobierno provincial que encabeza el radical Leandro Zdero.

La medida fue fundamentada por el oficialismo en la necesidad de reducir el gasto electoral, estimado en unos 5.000 millones de pesos. La ley estableció que los recursos equivalentes al ahorro previsto para 2027 deberán destinarse a la compra de insumos para el Hospital Pediátrico de Resistencia.

Ante la ausencia de primarias organizadas por el Estado provincial, las fuerzas políticas deberán recurrir a sus propios mecanismos para seleccionar candidatos.

En ese escenario, el justicialismo decidió impulsar una competencia interna abierta, aunque todavía resta conocer las condiciones de participación, los padrones que se utilizarán y los plazos para oficializar las listas.

La sucesión de Capitanich y los nombres que aparecen para 2027

La decisión partidaria también está atravesada por el proceso de renovación que enfrenta el peronismo chaqueño después de perder la Gobernación en 2023, cuando Capitanich fue derrotado por Zdero, poniendo fin a un ciclo de tres mandatos al frente del Ejecutivo provincial.

En septiembre, el actual senador nacional descartó públicamente la posibilidad de volver a presentarse como candidato a gobernador. "Es necesario plantear una renovación. Tuve la responsabilidad y el orgullo de ser gobernador durante tres mandatos. Mi intención es propender a un esquema más competitivo y amplio en Chaco. Me veo empujando una etapa nueva. No tengo voluntad para volver a ser candidato", expresó durante una entrevista con el canal de streaming LACA.

Su posicionamiento abrió una discusión dentro del justicialismo sobre quién podría encabezar la fórmula provincial en 2027 y cómo se distribuirá el liderazgo político del espacio.

Entre los dirigentes mencionados como posibles aspirantes aparecen Juan Manuel García, intendente de Machagai; Magda Ayala, jefa comunal de Barranqueras; Santiago Pérez Pons, diputado provincial y exministro de Economía durante la gestión de Capitanich; y Javier Martínez, intendente de Margarita Belén. Hasta el momento, no existe una nómina oficial de precandidaturas.

La convocatoria a elecciones internas permitirá establecer un procedimiento para definir esas aspiraciones y medir el respaldo de los diferentes sectores del peronismo provincial.

El calendario aprobado por el Consejo Provincial establece una primera referencia concreta para la reorganización del PJ, que buscará recuperar el gobierno de Chaco después de cuatro años en la oposición.

No obstante, la competencia no quedará limitada a la candidatura a gobernador. La renovación de las autoridades partidarias y la selección de postulantes municipales también pondrán en discusión la representación de los distintos sectores del justicialismo en el territorio.

La definición del 4 de julio de 2027 deberá atravesar ahora el Congreso Partidario, que tendrá la responsabilidad de ratificar la convocatoria y habilitar los pasos institucionales necesarios.