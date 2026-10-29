Toyota presentó a la Nunciatura Apostólica uno de los Papamóviles que serán utilizados durante la visita de León XIV a la Argentina

Toyota Argentina realizó la presentación formal de uno de los dos vehículos especialmente preparados para el traslado del Papa León XIV durante su visita apostólica a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.

El Papamóvil que será utilizado durante las actividades en Buenos Aires fue presentado frente al Nuncio Apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede. El encuentro se realizó en el concesionario Kansai. La segunda unidad ya se encuentra en Córdoba, donde permanecerá bajo custodia de Gendarmería Nacional hasta su utilización.Cortes y controles por la visita del Papa: quiénes podrán entrar al área blindada



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Los Papamóviles fueron desarrollados sobre la base de dos Toyota Hilux producidas en la planta industrial de Zárate, provincia de Buenos Aires, y adaptados de acuerdo con los requerimientos establecidos por el Vaticano.



Como en todas las iniciativas de Toyota en la Argentina, el trabajo conjunto con distintos actores de su cadena de valor fue fundamental para concretar este proyecto. La adaptación de las Hilux se realizó junto a Vallé Equipamientos, una compañía con 70 años de trayectoria especializada en carrozado y equipamiento vehicular, con sedes en Córdoba y Buenos Aires, certificada por Toyota Motor Corporation en Japón.

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Por su parte, Furlong, uno de los socios estratégicos de Toyota en su cadena logística, estuvo a cargo del traslado de las unidades, bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad. El concesionario Kansai desempeñó un papel clave en el vínculo con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina, y brindará soporte logístico durante las actividades en Buenos Aires.



Para todos los que forman parte de Toyota Argentina, es un motivo de especial orgullo que la Hilux haya sido elegida para acompañar al Papa León XIV durante su visita al país. Producida en Zárate desde 1997, la Hilux es el vehículo más fabricado de la historia de la industria automotriz argentina y un exponente del potencial del entramado productivo nacional para producir vehículos de calidad.