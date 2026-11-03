Rusia y Ucrania se reunirán en Abu Dabi con la mediación de Estados Unidos para negociar un cese al fuego.

El enviado especial del gobierno estadounidense, Steve Witkoff, confirmó que los encuentros técnicos se realizarán el 10 y 11 de noviembre en Emiratos Árabes Unidos para abordar las garantías de seguridad de posguerra, la desescalada bélica y la asistencia humanitaria.

Continuarán los encuentros para negociar el cese al fuego entre Rusia y Ucrania.

La Oficina de Witkoff ratificó a través de la red social X que la capital emiratí albergará las mesas de trabajo entre las delegaciones rusa y ucraniana. El temario central de las reuniones estará enfocado en estructurar los acuerdos de seguridad para el período posterior al conflicto, diseñar mecanismos concretos para reducir la intensidad de los combates y coordinar la entrega de ayuda humanitaria a las zonas afectadas.

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Previo a la cita en Medio Oriente, los negociadores norteamericanos mantendrán encuentros estratégicos esta semana en Bruselas con representantes de Francia, Alemania, el Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN. Esta cumbre previa buscará alinear la posición occidental en torno a "las garantías de seguridad para Ucrania, la arquitectura de seguridad europea de posguerra y las oportunidades económicas para apoyar la reconstrucción del país", aclara el comunicado.

A pesar de las gestiones diplomáticas impulsadas por la Administración Trump para destrabar una salida negociada, los encarnizados combates en el frente de batalla continúan sin dar tregua. La última instancia de diálogo trilateral entre Washington, Kiev y Moscú se había desarrollado en febrero en Ginebra, Suiza, concluyendo sin lograr avances significativos para el cese del fuego.

Witkoff, el personaje principal de las cumbres por la paz de EE.UU.

El enviado de la Casa Blanca ha sido el personaje principal de las reuniones que buscaron el cese al fuego en los países europeos.

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En febrero de 2026, el diplomático encabezó la representación estadounidense durante la ronda de conversaciones trilaterales desarrollada en Ginebra, Suiza, junto a delegaciones de Ucrania y Rusia. En dicha cumbre se evaluaron alternativas para alcanzar un cese al fuego inicial y habilitar corredores de asistencia humanitaria, aunque el proceso concluyó sin lograr acuerdos sustanciales ante la falta de consensos entre las partes.

Posteriormente, en octubre de 2026, Witkoff lideró los encuentros presenciales celebrados en Oslo, Noruega, de los que participaron el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, autoridades del gobierno noruego, el mandatario finlandés Alexander Stubb y representantes de la OTAN junto a las principales potencias europeas. En esa cita se estructuraron las bases del plan enfocado en la seguridad energética, la defensa de infraestructuras críticas y los lineamientos para la reconstrucción de posguerra.

Ese mismo mes, tras el cierre de la agenda en la capital noruega, el funcionario estadounidense viajó a San Petersburgo para reunirse directamente con el presidente ruso Vladimir Putin. El objetivo de la reunión privada fue presentar de forma oficial el temario de garantías de seguridad y las propuestas de cese al fuego consensuadas previamente en los cónclaves europeos, logrando abrir paso a las negociaciones técnicas de seguimiento fijadas para Abu Dabi.