Robaron un local de celulares en Zárate, tomaron de rehén a una mujer y se tirotearon con la Policía

Un violento episodio alteró este sábado el centro de Zárate, donde dos delincuentes armados asaltaron un local de celulares, tomaron de rehén a una mujer y se enfrentaron a tiros con la Policía durante la fuga. El operativo terminó con ambos sospechosos detenidos y uno de ellos trasladado a un hospital con heridas de bala.

El hecho comenzó cuando un llamado al 911 alertó sobre un robo en curso en un comercio de teléfonos móviles. Efectivos de la Policía Bonaerense que patrullaban la zona llegaron al lugar y sorprendieron a los asaltantes cuando intentaban escapar.

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Al verse rodeado, uno de los ladrones sujetó por el cuello a una mujer de 40 años y la amenazó con un arma para utilizarla como escudo humano. Mientras retrocedía por una peatonal, disparó contra los policías que lo perseguían.

La toma de rehén y el tiroteo en el centro de Zárate

Las cámaras de seguridad municipales y los videos grabados por vecinos registraron parte de la secuencia, que luego se difundió en redes sociales. En una de las filmaciones, tomada desde el interior de una peluquería, se escuchan varias detonaciones mientras el delincuente avanza con la mujer retenida.

Su cómplice, que llevaba casco y una mochila en la que presuntamente había guardado parte del botín, intentó escapar en una moto estacionada en la zona. Como no logró ponerla en marcha, comenzó a arrastrarla por la calle.

Los delincuentes son oriundos de Escobar y Pilar

A pocos metros, el hombre que llevaba a la rehén se cruzó con un repartidor que estaba junto a su motocicleta y le apuntó, aparentemente con la intención de robarle el vehículo. En ese momento, su compañero cayó herido por los disparos de los policías.

Al advertir que el otro sospechoso había sido alcanzado, el asaltante liberó a la mujer, soltó el arma y levantó las manos. Los efectivos lo redujeron y lo trasladaron a la Comisaría Primera de Zárate. La vecina recibió asistencia médica y, una vez liberada, abrazó al repartidor que había quedado en medio de la situación.

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El segundo detenido fue trasladado consciente en una ambulancia. Presentaba heridas de bala en la pierna izquierda y el brazo derecho. Ninguno de los policías que participó del operativo resultó herido.

Quiénes son los detenidos y qué les secuestraron

Fuentes policiales identificaron a los sospechosos como Julián Crespo, de 21 años, y Eduardo Gómez Sosa, de 28. Según el parte, el primero tiene domicilio en Garín, partido de Escobar, y el segundo reside en Pilar.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, $30.000, US$1400 y 12 teléfonos iPhone. También incautaron una moto Honda Transalp 750 con la que los delincuentes habían intentado escapar.

La causa fue caratulada como abuso de arma y lesiones y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Zárate, encabezada por el fiscal Fernando Martín Reinas. El funcionario dispuso que la investigación continuara en manos de la Policía Bonaerense.

LB/AF