Nombraron al nuevo director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad: quién fue elegido para este cargo clave

A través del Decreto 1313/2026, que se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional nombró al nuevo director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC): se trata de Walter Fabián Agüero.

Se oficializó la designación del nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología: quién es y cuál es su experiencia profesional

El CNC, según la descripción oficial, se encarga de “planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del ESTADO NACIONAL y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales y actividades del Sector Público Nacional”.

Qué dice el Decreto 1313/2026

El texto comienza aclarando que “por el artículo 25 del mencionado decreto se dispuso que la conducción del CENTRO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD (CNC) estará a cargo de UN (1) Director Ejecutivo con rango y jerarquía de Subsecretario y de UN (1) Subdirector Ejecutivo con rango de Director Nacional, estableciéndose que ambos cargos serán designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, actualmente dependiente de la VICEJEFATURA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS”.

Y luego añade que “la referida Secretaría propuso al magíster Walter Fabián AGÜERO para cubrir el cargo de Director Ejecutivo del CENTRO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD (CNC)”.

Zonas Frías: el Gobierno definió quiénes tendrán descuentos del 50% y el 20% en el precio del gas

A continuación, especifica que “la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 25 del Decreto N° 941 del 31 de diciembre de 2025”.

Por ese motivo, se decidió designar “al magíster Walter Fabián AGÜERO en el cargo de Director Ejecutivo del CENTRO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la VICEJEFATURA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS”.

HM