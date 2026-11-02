Nahuel Gallo escribirá un libro sobre sus 448 días como preso político en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo, confirmó que escribirá un libro testimonial para documentar las vivencias, abusos e historias de vida que recopiló durante los 448 días en los que permaneció detenido de forma arbitraria en Venezuela.

Nahuel Gallo junto a su esposa, María Alejandra López García y su hijo, Víctor Benjamín

El efectivo adelantó que espera tenerlo terminado durante los primeros meses del próximo año, aunque reconoció que "necesita conseguir patrocinadores para afrontar los costos de publicación".

Sacaron de Venezuela a la pareja y el hijo del gendarme Nahuel Gallo en un operativo secreto coordinado por el Gobierno

Al referirse a la magnitud de lo vivido en prisión, expresó: "Es un año y medio que contar. Todos los días son nuevas historias, todos los días pasaba algo nuevo. Era una caja de sorpresas estar ahí". Con esta obra, la intención principal es "visibilizar lo ocurrido" y evitar que otras personas atraviesen situaciones similares. Además, recordó las condiciones de su detención y señaló que aprendió a valorar aspectos cotidianos que antes daba por sentados, como compartir una comida, utilizar un teléfono o mantener el contacto con su familia.

El efectivo sostuvo que, pese a haber recuperado la libertad, continúa pendiente de la situación de quienes permanecen detenidos en el país caribeño. "Yo puedo estar libre, pero mi mente sigue ahí", afirmó, al explicar por qué participa en carreras y maratones con una remera que reclama la liberación de los presos políticos. "Es una lucha contra el olvido", resumió.

Gallo también aseguró que mantiene un pedido de captura en Venezuela porque no cumplió con las condiciones que le impusieron al recuperar la libertad, entre ellas presentarse a firmar una vez por mes y abstenerse de realizar declaraciones públicas sobre el Gobierno y la causa en su contra. Sobre la situación política, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno argentino reduzca sus denuncias contra el régimen venezolano y consideró que sería "algo cínico" que eso ocurriera después de los reclamos realizados.

Por último, consultado sobre la posibilidad de participar en política de cara a 2027, señaló que recibió contactos de distintos espacios, aunque todavía no tomó una decisión: "Es un terreno que nunca lo exploré, pero tampoco estoy lejos de hacerlo". Por último, aclaró que por el momento solo agradece a quienes lo acompañaron durante su detención y en el reclamo por su liberación.

Al estilo de Nicolás Maduro, el gobierno interino de Venezuela adelantó la celebración de la navidad

De un mensaje de WhatsApp a una acusación por conspiración: las causas de la detención de Nahuel Gallo

La detención del gendarme argentino Nahuel Gallo se produjo el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó por vía terrestre a Venezuela con el único propósito personal de reunirse con su esposa, María Alexandra Gómez, y visitar a su pequeño hijo, que en ese entonces no había cumplido los dos años. Sin embargo, al cruzar la frontera, las autoridades venezolanas lo interceptaron, confiscaron sus pertenencias e inspeccionaron de forma arbitraria su teléfono celular.

El detonante principal de su detención se produjo al revisar sus conversaciones privadas de WhatsApp. Los agentes hallaron un mensaje enviado a su pareja en el que formulaba críticas al gobierno de Nicolás Maduro. A partir de ese intercambio, la dictadura venezolana le inventó una imputación bajo acusaciones de espionaje, conspiración y participación en supuestas "actividades terroristas y desestabilizadoras", imputándole falsamente formar parte de un complot impulsado por el Gobierno argentino.

La escalada judicial en Caracas alcanzó niveles absolutos de manipulación política cuando el propio régimen acusó formalmente al efectivo de estar involucrado en un plan para atentar contra la vida de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y otros altos dirigentes. Bajo esos cargos infundados y calificados como un crimen de lesa humanidad y secuestro por organismos de derechos humanos y la Cancillería argentina, Gallo permaneció 448 días privado de su libertad hasta su liberación en marzo de 2026.