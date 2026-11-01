La tapa del Diario PERFIL del domingo 1° de noviembre de 2026

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.187 del Diario PERFIL, de este domingo 1° de noviembre de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:
Medio siglo de periodismo
Editorial Perfil cumple 50 años. Desde la linotipia en la casa de Alberto Fontevecchia al grupo de medios actual, hay un camino y una ética sostenida. Hoy da un paso adelante con el diario de lunes a viernes.
Acorralado por el riesgo inflacionario, el Gobierno posterga las medidas de alivio. El equipo de Luis Caputo congeló hasta marzo la baja de encajes, las líneas de crédito y los incentivos impositivos pensados para reanimar el consumo. Con la inflación clavada en su piso, la actividad sin repuntar y un indicador de JP Morgan que no perfora los 750 puntos, Economía apuesta a ganar tiempo y a que la reactivación llegue a los bolsillos antes de las elecciones de octubre. Mientras, el presidente Javier Milei no quiere resignar las metas inflacionarias.
Se complica la estrategia oficialista en el parlamento para suspender las PASO.
A días de la llegada de León XIV, Milei inauguró un templo evangélico más grande que la Basílica de Luján.
Prevén que la inflación de octubre estará cerca del 2%.
Trump. El oficialismo argentino puede quedar debilitado tras la elección en los EE.UU..
Entrevista. Los hermanos Passaglia se lanzan a la carrera presidencial. “Ni Escuela Austríaca ni marxismo” es su planteo.
Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia y un reportaje a Carlo Rovelli, físico italiano, que dirige una investigación sobre gravedad cuántica.
Medicina que calma. Nuevas miradas sobre la salud: tratar la enfermedad y también cuidar a las personas. Un cambio de paradigma.
Locura por las armas. La historia del hombre sospechado de matar a su familia en Merlo. Detalles de una escena desconcertante.
El fantasma de la violencia juvenil ya recorre Europa.
San Lorenzo y Vélez empataron en un partido cambiante.
Escriben en esta edición:
Calvo, Sinay, Heller, Duran Barba, Roig, Castro, Piro, Quintín, Cwaik, Lloret, G. González y J. Fontevecchia.
HB