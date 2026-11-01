A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.187 del Diario PERFIL, de este domingo 1° de noviembre de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

Medio siglo de periodismo

Editorial Perfil cumple 50 años. Desde la linotipia en la casa de Alberto Fontevecchia al grupo de medios actual, hay un camino y una ética sostenida. Hoy da un paso adelante con el diario de lunes a viernes.

Acorralado por el riesgo inflacionario, el Gobierno posterga las medidas de alivio. El equipo de Luis Caputo congeló hasta marzo la baja de encajes, las líneas de crédito y los incentivos impositivos pensados para reanimar el consumo. Con la inflación clavada en su piso, la actividad sin repuntar y un indicador de JP Morgan que no perfora los 750 puntos, Economía apuesta a ganar tiempo y a que la reactivación llegue a los bolsillos antes de las elecciones de octubre. Mientras, el presidente Javier Milei no quiere resignar las metas inflacionarias.

La tapa del Diario PERFIL del domingo 1° de noviembre de 2026

Se complica la estrategia oficialista en el parlamento para suspender las PASO.

A días de la llegada de León XIV, Milei inauguró un templo evangélico más grande que la Basílica de Luján.

Prevén que la inflación de octubre estará cerca del 2%.

Trump. El oficialismo argentino puede quedar debilitado tras la elección en los EE.UU..

Entrevista. Los hermanos Passaglia se lanzan a la carrera presidencial. “Ni Escuela Austríaca ni marxismo” es su planteo.

Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia y un reportaje a Carlo Rovelli, físico italiano, que dirige una investigación sobre gravedad cuántica.

Medicina que calma. Nuevas miradas sobre la salud: tratar la enfermedad y también cuidar a las personas. Un cambio de paradigma.

Locura por las armas. La historia del hombre sospechado de matar a su familia en Merlo. Detalles de una escena desconcertante.

El fantasma de la violencia juvenil ya recorre Europa.

San Lorenzo y Vélez empataron en un partido cambiante.

Escriben en esta edición:

Calvo, Sinay, Heller, Duran Barba, Roig, Castro, Piro, Quintín, Cwaik, Lloret, G. González y J. Fontevecchia.

HB