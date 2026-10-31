La radio a veces hace llorar... A los 61 años, murió Marcela Giorgi

Marcela Giorgi murió este sábado a los 61 años. La noticia se conoció durante la transmisión de Radio Mitre, donde trabajaba en los últimos años. "Nuestra queridísima compañera murió hace minutos", anunció conmovida la conductora Adriana Verón.

Giorgi construyó una extensa carrera en la radiofonía argentina. Comenzó a trabajar antes de egresar del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y, tras sus primeros pasos en una FM de baja potencia, llegó a La 100 y Radio Mitre.

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A lo largo de su trayectoria compartió micrófonos con algunas de las figuras más reconocidas del periodismo argentino, entre ellas Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung, Santo Biasatti y Alfredo Leuco.

Uno de los momentos destacados de su carrera fue su participación en De 7 a 9, música y noticias, junto a Mario Portugal. El ciclo recibió dos premios Martín Fierro. También acompañó durante varios años a Leuco en Le doy mi palabra, donde abordaba temas de actualidad, espectáculos y deportes.

Marcela Giorgi junto a Marcelo Bonelli

En una entrevista con Diario Popular publicada en 2015, Giorgi describió su papel en el programa de Leuco con una comparación futbolera: "Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez", dijo sobre su participación en los comentarios deportivos y el intercambio con el conductor.

Fanática de Independiente, también compartía su pasión por la música y el fútbol. En los últimos años continuó trabajando en Radio Mitre y formó parte de Sábado tempranísimo, ciclo por el que fue nominada a los premios Martín Fierro de Radio 2026, en la categoría Labor en locución femenina.

LB/HB