"Hagámoslo el estado 51": la polémica propuesta de Donald Trump sobre el futuro político de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte declaración al asegurar que Venezuela debería convertirse en el estado número 51 del país norteamericano.

Durante un mitin republicano ante sus seguidores en Corpus Christi, Texas, el mandatario planteó que, bajo esa eventual incorporación, el territorio sudamericano dejaría de elegir un presidente para pasar a elegir un gobernador: "Se convertirá en un país próspero y, quién sabe, quizá algún día pronto se convierta en un próspero estado número 51. Es posible. Hagámoslo", expresó.

La afirmación del jefe de Estado estadounidense se produjo en medio de su discurso centrado en la cooperación petrolera bilateral y los recientes acuerdos comerciales alcanzados con Caracas.

En ese sentido, Trump destacó que las relaciones bilaterales se han vuelto "muy, muy buenas, excelente", y agradeció la llegada de un primer cargamento de 1 millón de barriles de crudo sin costo para Estados Unidos, un movimiento que, según afirmó, otorga a su administración un control estratégico sobre una porción masiva del suministro mundial de energía.

Acuerdos petroleros y la respuesta oficial

El acercamiento entre ambas naciones se consolidó recientemente a través de la firma de un convenio con la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP), que otorgó a la firma concesiones sobre 17 yacimientos petroleros venezolanos, con una participación del Pentágono en la empresa matriz.

Con miles de millones de dólares en inversiones proyectadas por parte de las principales corporaciones energéticas, el Gobierno estadounidense busca consolidar el flujo de suministros hacia las refinerías de Texas.

Tras el acto en Corpus Christi, Trump tenía previsto visitar un buque con crudo venezolano atracado en la costa texana acompañado por el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio. Si bien la idea de la anexión territorial ya había sido mencionada por el mandatario en ocasiones anteriores, las nuevas declaraciones reavivan el debate geopolítico en plena reconfiguración de las relaciones bilaterales y en medio de un escenario de transición en Venezuela.

Cómo avanza la relación bilateral impulsada por el petróleo y los acuerdos en yacimientos venezolanos

La relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa un giro drástico impulsado de lleno por la reactivación energética y la firma de acuerdos comerciales de gran envergadura.

Tras años de máxima tensión y sanciones, el entendimiento actual se consolidó con la participación de la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP), que obtuvo concesiones sobre 17 yacimientos petroleros venezolanos, un esquema que incluye una participación del Pentágono en la empresa matriz.

Según detalló el mandatario estadounidense Donald Trump, este acercamiento permitió el envío de un primer cargamento de un millón de barriles de crudo sin costo hacia las refinerías de Texas, marcando el inicio de una etapa donde las mayores corporaciones energéticas destinan miles de millones de dólares en inversiones para reactivar la producción y asegurar el abastecimiento directo hacia territorio norteamericano.