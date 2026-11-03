Encontraron restos humanos maniatados bajo el cemento en una estación de servicio abandonada en Río Negro.

Un grupo de operarios halló un esqueleto completo con las extremidades atadas y una bolsa en la cabeza mientras realizaba obras de reacondicionamiento en una estación de servicio de Sierra Grande, Río Negro, ubicado sobre la Ruta Nacional 3. La Justicia abrió una causa de oficio para identificar a la víctima y esclarecer las causas de la muerte.

El descubrimiento se produjo este sábado en un predio abandonado situado en las inmediaciones del Estadio Municipal de fútbol de la localidad rionegrina. Mientras levantaban un sector del piso, según lo informó Diario Río Negro, uno de los trabajadores advirtió que la excavación presentaba una estructura similar a una tumba, lo que motivó el inmediato aviso a la Comisaría 13 y la preservación de la escena por parte de las fuerzas de seguridad.

Sierra Grande

Tras la alerta inicial, el Gabinete de Criminalística y la Brigada de Investigaciones de San Antonio y Sierra Grande desplegaron los peritajes en el sitio. Las características en las que fueron halladas las piezas óseas consolidan la hipótesis de un homicidio violento, ya que los restos presentaban las extremidades sujetadas con amarras y el cráneo cubierto por una bolsa atada. En la fosa también se secuestró una dentadura postiza, prendas de vestir, una campera y borcegos de seguridad.

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La causa quedó bajo la órbita de la fiscal Maricel Viotti Zilli, quien dispuso el traslado urgente del material óseo a Viedma. El Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial de Río Negro lleva adelante los estudios antropométricos y periciales desde este lunes y hasta el miércoles, con el objetivo de determinar el tiempo que los restos permanecieron enterrados, la causa exacta del deceso y la identidad del cuerpo.