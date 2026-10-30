El video que muestra cómo es el potrero donde encontraron a Nancy Godoy en Corrientes

Un video muestra las condiciones del lugar en el que fue encontrado el cuerpo de Nancy Godoy, la docente asesinada en la provincia de Corrientes. Se trata de un sector cubierto de agua y vegetación, rodeado de pastizales altos, donde los investigadores hallaron distintas pertenencias de la víctima.

En las imágenes no se observa el cuerpo, pero sí una campera negra, una cartera y una bota que flotaban a pocos metros del sitio del hallazgo. Los tres elementos fueron incautados y quedaron a disposición de la investigación.

Según explicaron las autoridades, el lugar es un antiguo potrero rodeado de agua y vegetación. Las características del terreno dificultaron los desplazamientos durante los rastrillajes, una situación que también se presentó en otros sectores recorridos por los equipos de búsqueda.

El cuerpo de Godoy fue encontrado el último miércoles, semisumergido y a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde trabajaba como docente.

Caso Nancy Godoy: la autopsia reveló que la maestra de Corrientes sufrió una muerte “extremadamente violenta”

Qué reveló la autopsia de Nancy Godoy

Nancy Godoy

La autopsia determinó que Nancy Godoy sufrió una muerte extremadamente violenta y presentaba múltiples lesiones punzocortantes.

Los resultados fueron comunicados a sus familiares por el decano del Instituto Médico Forense (IMF) del Poder Judicial de Corrientes, José Luis Gálvez, y los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina.

De acuerdo con la información transmitida a la familia, la cantidad y las características de las heridas permiten inferir que habrían intervenido varias armas. Además, la docente presentaba lesiones en el antebrazo compatibles con heridas de defensa o lucha.

LB