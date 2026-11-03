Descarga gratis el diario PERFIL del martes 3 de noviembre

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Hoy 05:30

PERFIL retomó su publicación de lunes a viernes este martes 3 de noviembre de 2026, con una nueva propuesta que también permite acceder gratuitamente al diario desde su sitio web. De esta manera, los lectores cuentan con otra alternativa para seguir las noticias y los principales acontecimientos del país y del mundo.

El ejemplar reúne información de política, economía, sociedad y actualidad nacional e internacional. La versión digital conserva el diseño original del diario, con sus artículos, fotografías y contenidos editoriales, tal como aparecen en papel.

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