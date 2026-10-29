Choque de trenes en España: murió una sanjuanina de 32 años y los equipos todavía buscan a un argentino

Una argentina de 32 años murió y otro compatriota permanece desaparecido tras el choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido el miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo, España. La víctima fatal fue identificada como Ana Martina Conte Grand, oriunda de San Juan, mientras que Agustín Randazzo, de 51 años, es buscado por su familia. El accidente dejó al menos 68 muertos y más de un centenar de heridos, según los balances difundidos por las autoridades españolas.

Agustín Randazzo, de 51 años, continúa desaparecido. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de Ana Martina Conte Grand, de 32.

Conte Grand era podóloga y había estudiado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Trabajó junto a uno de sus hermanos en un consultorio de San Juan, donde atendió pacientes hasta 2025. De acuerdo con Clarín, residía en Andalucía y viajaba en el vagón 7 de un tren AVE que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla.

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La joven viajaba acompañada por uno de sus hermanos, quien sobrevivió al choque y fue trasladado al Hospital de Toledo. La Cancillería argentina confirmó su muerte e informó que otros argentinos resultaron heridos. El organismo no precisó las identidades ni el estado de salud de todos los compatriotas afectados por el accidente.

El otro argentino desaparecido

Agustín Randazzo, de 51 años, viajaba en el vagón 8 del mismo tren y continúa desaparecido. El hombre es oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, reside en España desde 2002 y trabaja en el sector de las telecomunicaciones. Según Clarín, solía hacer ese recorrido en tren por trabajo.

Su pareja, Sergi Horan, publicó un pedido de ayuda en redes sociales después de perder contacto con él. "Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja", escribió, y explicó que tampoco sus familiares ni amigos habían logrado comunicarse con Randazzo. En otro mensaje, Horan señaló que le habían informado que su pareja recibió atención médica en la zona, aunque desconocía dónde se encontraba.

Sus familiares acudieron a hospitales y comisarías para buscarlo. Uno de ellos también aportó muestras de ADN para colaborar con las tareas de identificación. La Cancillería informó que la Embajada argentina en Madrid y los consulados en España mantienen contacto con las familias y continúan brindando asistencia consular.

Cómo continúa el operativo tras el choque de trenes

La colisión ocurrió alrededor de las 8:54, hora española, entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo. El AVE de Renfe chocó contra un tren de la compañía Iryo que estaba detenido sobre la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Varios vagones descarrilaron por el impacto. Los equipos de emergencia trabajaron durante la noche en el rescate de las víctimas.

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Al cierre del miércoles 28 de octubre, 53 heridos permanecían hospitalizados en Castilla-La Mancha y otros 56 habían recibido el alta, según el balance del Gobierno regional. Las autoridades seguían identificando a las víctimas e investigando las causas del choque. La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece suspendida, mientras que Renfe habilitó el teléfono 900 10 10 20 para asistir a pasajeros y familiares afectados.

Con información de agencias