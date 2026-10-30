Binance estima en USD 6.300 millones el impacto de un posible hackeo y mantiene suspendidos los retiros

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, informó este viernes 30 de octubre que un incidente de seguridad tuvo un impacto estimado de USD 6.300 millones y mantiene suspendidos los retiros. La empresa aseguró haber congelado cerca de USD 3.000 millones en activos digitales con la colaboración de otras firmas del sector. También afirmó que los fondos de sus usuarios están seguros y se comprometió a cubrir las pérdidas.

Según la investigación preliminar de Binance, el ataque podría haberse originado en la computadora de un ingeniero del área de desarrollo y operaciones (DevOps). Un atacante habría utilizado ese equipo para acceder a un sistema interno y ordenar retiros sin autorización. La compañía indicó que hasta ahora no encontró evidencias de una filtración de las claves privadas de sus billeteras. La empresa todavía investiga cómo se produjo el acceso no autorizado.

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Binance revocó la autorización de la dirección afectada y reforzó sus controles de seguridad. Aunque inicialmente anunció la suspensión de depósitos y retiros, una actualización posterior aclaró que los depósitos funcionan normalmente y que los retiros seguirán suspendidos mientras completa las verificaciones pendientes. La empresa espera comenzar a restablecerlos dentro de las 48 horas posteriores a su actualización del 30 de octubre, aunque todavía no comunicó un cronograma completo.

Qué fondos fueron congelados y qué investigan las autoridades

Tether informó que congeló más de USD 1.500 millones en su criptomoneda estable USDT vinculados al incidente. Circle, por su parte, bloqueó más de USD 800 millones en USDC. Estos montos forman parte de las tareas de bloqueo y no deben sumarse automáticamente a los USD 3.000 millones reportados por Binance.

La plataforma señaló que trabaja con fuerzas de seguridad y empresas especializadas en el rastreo de criptomonedas para localizar los fondos e identificar a los responsables. La firma estadounidense de análisis de blockchain TRM Labs atribuyó el ataque a TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado con Corea del Norte, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada por las autoridades. El comunicado de Binance no precisa qué organismos policiales intervienen ni presenta conclusiones oficiales sobre la autoría del ataque. La empresa anunció que publicará un informe técnico cuando termine la investigación y actualizará su prueba de reservas una vez completadas las medidas de seguridad.

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La compañía prometió financiar las pérdidas mediante el Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU) y recursos propios. Changpeng Zhao, cofundador y exdirector ejecutivo de Binance, sostuvo en X que el episodio "sí parece un hackeo", aunque aclaró que ya no administra la plataforma. Tampoco existe un cálculo definitivo de cuánto dinero podrá recuperarse, ya que los activos congelados no necesariamente fueron restituidos.

El impacto en Bitcoin y el mercado de criptomonedas

Las noticias sobre el incidente coincidieron con una fuerte caída en el mercado de criptomonedas durante las últimas horas del jueves y la madrugada del viernes. Bitcoin llegó a caer hasta los USD 76.368, su nivel más bajo en seis semanas, mientras que Ether retrocedió más del 3% y tocó los USD 2.178, según Reuters. Aunque el retroceso se produjo mientras se conocían los problemas de Binance, no puede atribuirse exclusivamente al posible hackeo.

Si los USD 6.300 millones estimados por Binance se confirmaran como una pérdida por robo, el episodio superaría ampliamente los aproximadamente USD 1.500 millones sustraídos a la plataforma Bybit en febrero de 2025. Por ahora, la empresa presenta esa cifra como el impacto total estimado del incidente y no como una pérdida definitiva. Binance recomendó a sus usuarios consultar únicamente los canales oficiales para evitar posibles estafas.

DCQ