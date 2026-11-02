Al estilo de Nicolás Maduro, el gobierno interino de Venezuela adelantó la celebración de la navidad

El Gobierno venezolano de Delcy Rodriguez, oficializó este fin de semana el inicio anticipado de la Navidad, una polémica tradición heredada de la gestión de Nicolás Maduro pero atravesada este año por un escenario político y social profundamente alterado.

Luego de las catástrofes en La Guaira, la presidenta Delcy Rodríguez y su gobierno interino oficializó el adelante de las navidades

Desde el Paseo Los Próceres, en Caracas, la mandataria encabezó el tradicional encendido de luces durante el festival ”Venezuela Renace Fest”, marcando el puntapié inicial de una celebración que el oficialismo decretó para este 1 de noviembre en medio de un clima de marcada zozobra institucional.

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Ante los momentos dolorosos que sacudieron al país, incluyendo los graves daños materiales y sociales provocados por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el pasado 24 de junio en la zona norte, con epicentro en el estado La Guaira, el Ejecutivo apostó por mantener la medida como un recurso de contención oficial.

Las celebraciones están impregnadas por la inusual ausencia de Nicolás Maduro, quien permanece detenido desde enero pasado en Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, tras una serie de operativos militares de Estados Unidos en el Caribe y posteriores imputaciones por narcotráfico y presuntos delitos de tortura.

La estrategia de adelantar las fiestas decembrinas, instituida originalmente por Maduro en reiteradas ocasiones para desviar el foco de las recurrentes crisis económicas y políticas que golpean a la nación petrolera, fue replicada por distintos gobernadores en regiones como Trujillo, Zulia y Aragua. A través de transmisiones de la televisión estatal, el oficialismo intentó mostrar un clima de reencuentro popular y unificación comunitaria frente a las heridas abiertas que dejó el desastre natural en la costa caribeña.

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Cómo nació la insólita tradición de adelantar la Navidad en Venezuela

El decreto oficial que anticipa las celebraciones navideñas en Venezuela no es un hecho aislado, sino la repetición de una controvertida estrategia política instaurada por el propio expresidente Nicolás Maduro desde su llegada al poder en 2013. A lo largo de sus mandatos, el mandatario utilizó de forma recurrente el adelanto de las festividades como un mecanismo sistemático de distracción y propaganda oficial.

La insólita tradición comenzó a implementarse de manera sistemática en coyunturas marcadas por profundas crisis económicas, escasez generalizada y estallidos de malestar social contra el modelo chavista. Cada vez que el poder central enfrentaba una debacle cambiaria, protestas masivas o cuestionamientos a su legitimidad institucional, el Ejecutivo recurrió a decretar por cadena nacional el inicio anticipado de la Navidad, trasladando los festejos oficiales al mes de noviembre o incluso a octubre para intentar moderar el descontento popular mediante festivales, conciertos estatales y operativos de reparto de alimentos.

Esta dinámica de manipulación del calendario festivo encontró su continuidad bajo la administración actual, que mantuvo la medida a pesar de la ausencia de Maduro y del delicado panorama humanitario que atraviesa el país. Con el antecedente inmediato de la severa crisis institucional y los daños estructurales provocados por el doble terremoto del pasado 24 de junio en el norte venezolano, el oficialismo volvió a apelar al inicio anticipado de las fiestas navideñas.