AEA pidió respeto al periodismo y defendió la libertad de expresión tras los dichos de Milei

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) defendió la libertad de prensa y pidió respeto a la labor del periodista a través de un comunicado. Además, llamó a mantener el diálogo y advirtió sobre la importancia del libre accionar de los medios de prensa para el desarrollo económico y social del país.

El mensaje fue emitido días después de que Javier Milei atacó al periodismo en una cena con la Fundación FARO y declaró que “se tienen que quemar en la hoguera a los hijos de puta”, debido a la cobertura del caso $LIBRA. En su defensa, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que sus palabras fueron solo una metáfora.

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En defensa de la libertad de prensa: el comunicado de AEA

En primer lugar, AEA explicó que la libertad de expresión, así como también la plena vigencia de las instituciones de la República y la división de poderes, son fundamentales para la legitimidad democrática de Argentina. “El periodismo garantiza el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados con pluralidad y diversidad, y representa un reaseguro imprescindible para la transparencia y control”, afirmó la asociación.

Javier Milei afirmó que los periodistas se tienen que quemar en la hoguera

Por otro lado, la institución alertó que las descalificaciones personales impactan directamente en la convivencia social y desestimulan el ambiente de confianza necesario para el progreso del país “El respeto a la ley y la preservación de un clima de concordia y consideración mutua son requisitos indispensables para la institucionalidad y el desarrollo económico”, argumentó AEA.

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“AEA hace un llamado a mantener el debate público en un marco de respeto democrático, diálogo maduro y consideración por la tarea periodística, reafirmando que solo con instituciones fuertes y un periodismo libre será posible construir una Argentina con desarrollo sostenido y bienestar para todos sus ciudadanos”, concluyó el comunicado.

JSM