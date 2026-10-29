AEA pidió respeto al periodismo y defendió la libertad de expresión tras los dichos de Milei

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) defendió la libertad de prensa y pidió respeto a la labor del periodista a través de un comunicado. Además, llamó a mantener el diálogo y advirtió sobre la importancia del libre accionar de los medios de prensa para el desarrollo económico y social del país.
El mensaje fue emitido días después de que Javier Milei atacó al periodismo en una cena con la Fundación FARO y declaró que “se tienen que quemar en la hoguera a los hijos de puta”, debido a la cobertura del caso $LIBRA. En su defensa, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que sus palabras fueron solo una metáfora.
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En defensa de la libertad de prensa: el comunicado de AEA
En primer lugar, AEA explicó que la libertad de expresión, así como también la plena vigencia de las instituciones de la República y la división de poderes, son fundamentales para la legitimidad democrática de Argentina. “El periodismo garantiza el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados con pluralidad y diversidad, y representa un reaseguro imprescindible para la transparencia y control”, afirmó la asociación.
Por otro lado, la institución alertó que las descalificaciones personales impactan directamente en la convivencia social y desestimulan el ambiente de confianza necesario para el progreso del país “El respeto a la ley y la preservación de un clima de concordia y consideración mutua son requisitos indispensables para la institucionalidad y el desarrollo económico”, argumentó AEA.
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“AEA hace un llamado a mantener el debate público en un marco de respeto democrático, diálogo maduro y consideración por la tarea periodística, reafirmando que solo con instituciones fuertes y un periodismo libre será posible construir una Argentina con desarrollo sostenido y bienestar para todos sus ciudadanos”, concluyó el comunicado.
JSM