“Yo no la maté”: Sebastián Wagner volvió a acusar a Pavón de haber asfixiado a Micaela García

En el segundo juicio por el femicidio de Micaela García, ocurrido en 2017, tras la orden de la Corte Suprema de revisar el rol de Pavón, Wagner expresó su arrepentimiento y lo responsabilizó por el abuso y asesinato de la víctima.

Durante su declaración ante el tribunal, Wagner sostuvo que Pavón abusó sexualmente y asesinó a la joven de 21 años en la madrugada del 1° de abril de 2017. También describió el traslado del cuerpo hacia una zona rural y aseguró que su entonces empleador le dio dinero para facilitar su huida de la ciudad.

"Estoy arrepentido y pido perdón, pero yo no la maté. Ya dije que no la maté hace 9 años atrás; me di vuelta y le dije (a Pavón) ‘vos la mataste’. Por tercera vez que lo estoy diciendo. No me creyeron“, expresó el viernes en los tribunales de Gualeguay, donde se esta revisando la condena de cinco años por encubirmiento otorgada a Pavón en 2017.

Wagner manifestó: “Estoy acá para pedir perdón al padre y la madre de Micaela, y a todas las madres y padres que hayan perdido una hija y a todo Entre Ríos. Estoy pagando yo, me hice cargo de todo. Pasaron 9 años y me pegaron una puñalada, me partieron la cabeza, me cortaron la cara, casi me mataron a la semana“.

Las declaraciones del día de los hechos

En el tribunal, Wagner aseguró haber estado bajo el efecto de estupefaciente: . Tomé un saque de merca para despertarme y después conseguí más. Sé que está mal lo que está diciendo, pero es verdad. Me drogué, sí, para despertarme”. También confirmó que junto a Néstor habían salido a comer esa noche y, luego de "dar unas vuelta" pasaron por la puerta de un boliche reconocido en Gualeguay.

“Pasó una chica y él quería que yo la agarre. Yo le dije que no. Después pegamos la vuelta y justo iba Micaela caminando. Él me dice mirá allá. Yo estaba drogado, había tomado bebidas y pastillas“, Sebastián Wagner aseguró haber actuado conforme se lo indicaban. “Paró el auto y me dice ‘agarrala’. La cacé y no podía, la reboleé para todos lados. Se bajó él y me ayudó. La pusimos en el auto. Él manejó y fuimos. Después la bajamos del auto y pasó lo que pasó. Yo me di cuenta lo que estaba pasando y me fui al auto y a tomar un saque. Tardé en esos minutos. Cuando volví, la estaba asfixiando Pavón y no la pude salvar“, relató el condenado a prisión perpetua.

Abogado de la familia de Nancy Godoy describió el crimen como "un acto de absoluto salvajismo”

Además, durante la audiencia Wagner no pudo afirmar ni negar haber abusado sexualmente de Micaela aquella noche, pero manifestó que Pavón "sí abusó de ella”. Continuó el relato escalofriante y reveló: “Quedé neutro y él me dijo ‘no pasa nada, ayudame’. Subimos el cuerpo al auto en la parte de adelante y después la cambió a la parte de atrás. La ropa no sé qué hizo si él estaba más despierto, no tomó pastillas como yo, tomó bebidas”. En su declaración sostuvo “Yo no la ahorqué“.

Cómo continua el juicio

Las audiencias del juicio contra Néstor Pavón comenzaron a las 09:00 horas en la Sala Nº 1 de los Tribunales de Gualeguay. El cronograma programó las primeras audiencias para el jueves 29 y viernes 30 de octubre, además del 2, 3, 6, 10 y 11 de noviembre.

El padre de la víctima asguró que “Nosotros estamos convencidos de que Néstor Pavón no solo encubrió, sino que fue partícipe de la violación y el femicidio de Mica”, y pidieron que el acusado cumpla la pena que corresponda.

En esta instancia, la Justicia deberá revisar la responsabilidad de Néstor Pavón en el femicidio de Micaela García y determinar si corresponde modificar la condena que recibió en 2017 por encubrimiento.

LMM/MSS