Con la ayuda del can detector Andy, Prefectura secuestró más de 332 kilos de marihuana en Misiones

La Prefectura Naval Argentina (PNA) secuestró más de 332 kilos de marihuana, valuados en más de 1.297 millones de pesos, en un operativo realizado en San Jvier, en la provincia de Misiones, cerca del río Uruguay. Parte del cargamento fue hallado gracias a Andy, un perro detector de drogas de la fuerza.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publico en la red social X un video del operativo protagonizado por el perro. “En total, más de 332 kilos de droga que no van a llegar a nuestras calles”, destacó.

El procedimiento, a cargo de la Prefectura San Javier, se enmarcó en una investigación por presunta comercialización de estupefacientes y comenzó a partir de información reunida por el área de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la fuerza, que alertaba sobre un posible traslado de droga en la zona. Una patrulla montó tareas de vigilancia en las inmediaciones del kilómetro 993,6 del río Uruguay, a la altura del Puerto Natural Once Vueltas, y detectó un auto sospechoso que circulaba por un camino de tierra.

Los efectivos iniciaron un seguimiento, pero cuando el conductor advirtió la presencia de la fuerza, se desvió hacia un camino secundario, abandonó el vehículo con la puerta abierta y huyó.

CAN DETECTOR “ANDY”

Fentanilo: los peligros de una droga que es más adictiva que la morfina

Al revisar el auto, los efectivos encontraron a simple vista varios bultos con droga. Luego, durante el rastrillaje de la zona, Andy y su guía localizaron otro paquete oculto entre la vegetación. En total, se secuestraron 17 bultos con 424 panes de marihuana. Personal de Criminalística de la Policía de Misiones realizó las pericias.

En la causa intervienen la Sede Fiscal Descentralizada de Oberá y el Juzgado Federal de esa ciudad.

IC