Scoring porteño: proponen que el pago voluntario de una multa ya no implique la quita automática de puntos

El sistema de scoring, que descuenta puntos de la licencia a quienes cometen infracciones de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, podría tener cambios importantes. La Legislatura porteña trataría este jueves un dictamen unificado de dos proyectos que proponen modificar el Código de Tránsito y Transporte.

El cambio central: sin quita automática

Actualmente, cuando un conductor paga en forma voluntaria una multa, se le descuentan automáticamente los puntos correspondientes. Una de las propuestas, enviada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, busca eliminar ese mecanismo: los puntos solo se quitarían cuando haya una resolución sancionatoria firme de un controlador administrativo de faltas o una sentencia judicial firme.

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La idea es adaptar el sistema al principio del debido proceso administrativo. El pago voluntario permite acceder a un descuento en el monto de la multa, y, según el proyecto, aprovechar ese beneficio económico no debería significar por sí mismo aceptar la pérdida de puntos.

En cuanto a quién recibe la sanción, se mantendría la regla actual: los puntos se descuentan al titular registral del vehículo. Habría excepciones cuando se identifique a otro conductor, cuando se acredite que el auto fue vendido o cuando se demuestre que se cedió su uso, siempre que se cumplan los requisitos previstos.

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Cuántos puntos se pierden según la falta

El dictamen mantiene la escala actual, que va de 2 a 20 puntos según la gravedad de la infracción:

•2 puntos: no respetar las indicaciones de la autoridad de tránsito.

•4 puntos: manejar con la licencia vencida o que no corresponde, no usar el cinturón de seguridad, no cumplir con las normas de sillitas para chicos, hacer giros prohibidos, circular marcha atrás u obstruir el tránsito, entre otras faltas.

•5 puntos: usar el celular mientras se maneja, circular a contramano, cruzar bocacalles en infracción o pasar un semáforo en rojo, entre otras. También se aplica cuando se supera la velocidad máxima entre un 10% y un 30%.

•10 puntos: faltas graves, como manejar bajo los efectos del alcohol o de drogas, negarse a ciertos controles, conducir de forma peligrosa o superar en más de un 30% la velocidad permitida.

•20 puntos: participar, competir u organizar carreras o exhibiciones de destreza en la vía pública.

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Para las infracciones más graves seguiría habiendo un tratamiento especial: algunas de las que restan 10 o 20 puntos no permitirían recuperar el puntaje a través del pago voluntario ni de los cursos de educación vial, que hoy habilitan una recuperación parcial.

Qué pasa si se pierden todos los puntos

El proyecto también endurece las sanciones para quienes se queden sin puntos. La inhabilitación sería de 60 días la primera vez, de 120 días la segunda y de 180 días la tercera, y a partir de la cuarta llegaría a 24 meses. Desde la segunda vez, además, la licencia caducaría, por lo que el conductor tendría que tramitar una nueva.

IC/MSS