La Ciudad de Buenos Aires habilitó el trámite digital para la renuncia docente y la jubilación

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó en la plataforma Trámites a Distancia (TAD) la gestión de Renuncia Docente Condicionada o Definitiva, una herramienta destinada a simplificar y agilizar la documentación necesaria para iniciar el trámite jubilatorio de los docentes que trabajan en el ámbito porteño.

A través de este procedimiento, los trabajadores de la educación pueden solicitar la certificación de servicios sin necesidad de contar, al momento de realizar la presentación, con la edad o la antigüedad requeridas para acceder al beneficio jubilatorio.

Entre las novedades, el sistema también permite designar a un apoderado para que lleve adelante la gestión en representación del docente mediante la misma plataforma digital.

Los docentes de la Ciudad ahora podrán iniciar su trámite jubilatorio desde Trámites a Distancia

Para iniciar la solicitud, los interesados deben ingresar a la plataforma TAD y autenticarse con su usuario y contraseña de miBA. Luego, tiene que buscar el trámite “Renuncia Docente Condicionada o Definitiva”, verificar sus datos personales y adjuntar la documentación requerida para enviar la presentación.

Además, se encuentran disponibles materiales de consulta para acompañar el proceso, el instructivo del trámite, la guía para apoderados y una guía paso a paso con indicaciones para completar la gestión.

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