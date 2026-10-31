Kits a voluntarios: el papa León XIV todavía está lejos, pero acá en Patricios se siente

En el marco de los preparativos para la visita del papa León XIV a Argentina, comenzó la entrega de kits para los voluntarios que participarán del operativo organizado para recibir al Pontífice. La actividad se desarrolla en el Regimiento Patricios, donde se montó un dispositivo de distribución con estaciones diferenciadas para ordenar el ingreso, la acreditación y el retiro de los elementos.

La convocatoria se extiende entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre, con turnos establecidos para evitar aglomeraciones. Según el cronograma difundido por la organización, los voluntarios fueron convocados el viernes de 16 a 20, mientras que durante el sábado y el domingo las jornadas se dividen en dos franjas: de 8 a 14 y de 14 a 20.

La atención general para retirar los materiales está prevista para este sábado de 9 a 19.30 y el domingo de 9 a 19. El ingreso al predio se realiza por Luis María Campos, frente a la plazoleta Falucho.

Cómo es el circuito de entrega de los kits

El procedimiento está dividido en tres estaciones. La primera corresponde a la acreditación y entrega de credenciales y tarjetas SUBE. Para esa tarea se dispusieron seis mesas con computadoras, con dos voluntarios por puesto: uno encargado de verificar en el sistema quién retira los elementos y otro responsable de entregar la credencial y la tarjeta.

Además, se estableció una clasificación alfabética en seis grupos: A-C, D-F, G-I, J-M, N-R y S-Z. El objetivo es facilitar la búsqueda de cada participante y reducir los tiempos de espera.

La segunda estación está destinada a la entrega de los kits. Cada paquete incluye una mochila, una botella, una cinta para la credencial, un piluso y un rosario. Por último, en el tercer sector se distribuyen las remeras y pulseras, con talles que van desde el S hasta el XXL. La entrega se realiza mediante planillas de control y comprobantes para organizar el retiro.

Uno de los elementos que tiene un significado especial dentro de los paquetes es el rosario. Según explicó la Conferencia Episcopal Argentina en una publicación titulada. Cada kit, una oración: la preparación para recibir al Papa en Argentina, fueron elaborados por familias del movimiento de Schoenstatt, que ofrecieron sus oraciones por quienes estarán al servicio durante la visita apostólica.

De esta manera, el rosario no fue pensado solamente como un objeto más dentro de la mochila, sino como un símbolo de acompañamiento espiritual entre quienes participaron de su elaboración y los voluntarios que colaborarán durante las actividades.

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El armado de los kits y la participación de voluntarios de todo el país

La preparación de los materiales también demandó jornadas de trabajo colectivo. Desde la Conferencia Episcopal destacaron que la convocatoria tuvo una respuesta marcada por la solidaridad y que algunas personas reorganizaron sus compromisos para poder sumarse cuando advirtieron que hacían falta más manos.

Además, participaron voluntarios provenientes de distintos puntos del país, más allá de la Arquidiócesis de Buenos Aires, que se acercaron especialmente para colaborar con el armado.

Las jornadas de preparación comenzaron con una oración inicial y continuaron con la explicación de las tareas y los controles necesarios para completar cada paquete. Los equipos trabajaron de manera coordinada, con pausas para descansar y compartir, mientras que al finalizar cada turno dejaban las mesas organizadas para que el siguiente grupo pudiera continuar.

Desde la organización señalaron que la experiencia también estuvo atravesada por el encuentro y el sentido de comunidad. Cada participante aportó tiempo y trabajo en una tarea que busca acompañar a quienes tendrán responsabilidades durante la visita del Papa.

La distribución del personal y los puestos de asistencia

El esquema operativo establece una cantidad específica de personas para cada área. Según el manual de procedimiento, entre seis y ocho voluntarios estarán destinados a organizar la entrada, la salida y las filas; otros 12 trabajarán en las acreditaciones, distribuidos en las seis mesas; mientras que diez estarán afectados a la entrega de kits y otros diez al sector de remeras y pulseras.

A esos equipos se suman cuatro personas para el área de remeras de apoyo y seis para el botiquín. También se instalaron puestos de asistencia y servicios complementarios: un sector de refrigerio con bebidas y alimentos para quienes trabajan durante las jornadas, y un espacio de primeros auxilios.

La señalización incluye carteles de entrada y salida, indicaciones para los grupos alfabéticos y referencias sobre los talles de las prendas. Además, se previeron carteles específicos para distinguir los kits grupales de los individuales.

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Antes de comenzar con la distribución, durante el viernes se realizaron distintas tareas de acondicionamiento. Entre ellas, la disposición de mesas y sillas, la organización de los espacios de circulación, la instalación de vallas delimitadoras y la clasificación de las credenciales.

También se trabajó en el armado de los kits, el control del stock de remeras y la incorporación de rosarios que habían quedado pendientes para completar las entregas.

El operativo tiene previsto finalizar el domingo 1 de noviembre a las 19, cuando comenzará el desarmado de los puestos. Esa última instancia contempla el retiro de las mesas, el guardado de los materiales sobrantes, la devolución del espacio en condiciones y un relevamiento final del inventario.

CS/HB