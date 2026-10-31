Cómo será el acceso al perímetro de seguridad de la Nunciatura en la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un importante operativo de seguridad en los alrededores de la Nunciatura Apostólica, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 de noviembre, habrá controles policiales y restricciones para circular en el área delimitada por las avenidas Alvear, Cerrito, Del Libertador y Callao.

El dispositivo también alcanzará a los primeros 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear. Durante esos días, el tránsito vehicular estará completamente restringido dentro del perímetro y los ingresos y egresos habilitados serán dos: Alvear y Callao, y Alvear y Libertad.

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Los vecinos que necesiten entrar deberán presentar su DNI con el domicilio actualizado. Quienes no puedan acreditar su residencia en la zona, ya sean vecinos, empleados o comerciantes, tendrán que completar un formulario disponible en la página oficial del Gobierno de la Ciudad, con carácter de declaración jurada.

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Qué deben hacer los vecinos con sus vehículos

Las personas que tengan autos estacionados dentro del perímetro deberán retirarlos antes del mediodía del sábado 7 de noviembre. Para dejar los vehículos durante el operativo, se habilitarán espacios de estacionamiento a 45 grados en dos sectores:

•Avenida Callao, sobre la mano derecha, entre Vicente López y Avenida del Libertador. •Avenida del Libertador, en sentido hacia Retiro, entre Libertad y Avenida Callao.

Los autos que permanezcan en la zona una vez iniciado el operativo serán trasladados por personal de Tránsito y grúas hasta el predio de la Facultad de Derecho. El traslado no tendrá costo para sus propietarios.

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Cómo ingresarán los huéspedes de hoteles y los trabajadores

Quienes se alojen en hoteles u otros establecimientos dentro del perímetro deberán mostrar la reserva de hospedaje para poder acceder. En el caso de los trabajadores, será necesario completar la declaración jurada disponible en el sitio web oficial del Gobierno porteño.

Además de los controles de ingreso, el operativo contempla la reubicación de contenedores de residuos y modificaciones en los recorridos de algunas líneas de colectivos.

LB/AF