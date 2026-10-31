Choque entre un colectivo de la línea 146 y una grúa en el microcentro: cinco personas asistidas por el Same

Cinco personas resultaron heridas este sábado tras un choque entre un colectivo de la línea 146 y una grúa en pleno centro porteño, en la avenida Corrientes al 700, entre Maipú y Esmeralda, en el barrio porteño de San Nicolás. De quienes se encontraban en ambos vehiculos, cinco personas fueron asistidas por el SAME, que determinó que cuatro de ellas fueran trasladadas a distintos hospitales de la Ciudad.

Mientras que el colectivero fue atendido en el lugar, las demás personas debieron ser derivadas a diferentes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Tres de ellos fueron atendidos en el Hospital Fernández, mientras que otro debió ser trasladado al Hospital Rivadavia, como bien informó la Agencia Noticias Argentinas.

Quiénes fueron los heridos

A diferencia del conductor del colectivo, el de la grúa debió ser trasladado debido a que sufrió politraumatismos. Otro de los heridos fue un efectivo policial que viajaba como pasajero del colectivo y padeció cervicalgia.

Asimismo, una mujer de 39 años, personal de tránsito, sufrió politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) sin pérdida de conocimiento a causa del choque. Por otro lado, otro hombre que viajaba en la grúa también presentó politraumatismos y fue trasladado al Hospital Rivadavia.

Operativo de emergencia

A partir del siniestro, se debieron realizar cortes de tránsito y desvíos momentáneos sobre la avenida Corrientes, lo que generó demoras en el tránsito en la zona de Microcentro. Debido al choque, personal del SAME y la Policía de la Ciudad debieron presentarse en el lugar de los hechos.

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Actualmente se investigan las causas del choque en una zona de alto caudal vehicular. Sin embargo, fuentes de emergencias de la ciudad confirmaron que todos los heridos se encontraban conscientes al momento de ser asistidos y se respetaron los protocolos correspondientes para este tipo de sucesos.

JSM/NA