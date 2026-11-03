“Buscamos a los mejores”: la SIDE salió a reclutar espías con afiches callejeros y un formulario web

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) habilitó la convocatoria al Concurso Público de Ingreso 2027, destinado a quienes quieran realizar el Curso Básico de Ingreso (CBI) de la Escuela Nacional de Inteligencia. La inscripción comenzó este martes y permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre a través de la plataforma web que disponga la institución.

La medida fue establecida mediante la Resolución 941/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra. La normativa establece el reglamento para el ingreso a la carrera profesional del organismo, en línea con el estatuto para su personal aprobado por el Decreto 1021/26, que entrará en vigencia el 1° de enero 2027.

La SIDE abre la inscripción para ingresar a la Escuela Nacional de Inteligencia

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El propio Auguadra destacó que se trata de la primera vez que la SIDE realiza un concurso público para ingrear al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. "A partir de hoy y hasta el 30 de noviembre, todos los ciudadanos argentinos que tengan el secundario completo podrán inscribirse a tráves del formulario que ya se encuentra disponible en https://side.gob.ar/carreras", detalló.

Para formar parte de la carrera será obligatorio aprobar el CBI. La convocatoria estará abierta a ciudadanos argentinos nativos, naturalizados o por opción que cumplan con los requisitos establecidos y no estén alcanzados por impedimentos o incompatibilidades. También deberán acreditar la titulación correspondiente al perfil al que se presenten y entregar la documentación requerida.

Nota SIDE

Una vez finalizado el período de inscripción, el secretario de Inteligencia establecerá la cantidad de vacantes y los perfiles que necesita cubrir el organismo. A partir de esa definición, la Escuela Nacional de Inteligencia realizará una preselección entre los postulantes admitidos.

Auguadra también se refirió al nivel de exigencia del proceso y sostuvo: "Cada etapa del camino va a ser una prueba, y solo los mejores van a llegar a la final. Porque la responsabilidad de proteger a los argentinos exige capacidad, disciplina y un compromiso inquebrantable con la Patria".

Como será el proceso de selección

Quienes superan la primera etapa deberán atravesar cuatro instancias eliminatorias. La primera será un examen escrito de conocimientos generales. Luego se realizará una evaluación física, psicológica, psicotécnica y de contrainteligencia, cuyo resultado será considerado “apto” o “no apto” y tendrá carácter reservado.

La tercera instancia consistirá en un examen escrito de idoneidad vinculado con las competencias técnicas requeridas para el perfil elegido. La prueba será elaborada y corregida por profesores de reconocida trayectoria académica.

Nota SIDE

Por último, los postulantes deberán participar de un coloquio ante un tribunal integrado por tres funcionarios de la SIDE. Allí se evaluarán aspectos como la motivación, la capacidad de análisis, el criterio propio, la capacidad para trabajar en equipo y la conducta ética.

El reglamento establece que la Escuela podrá excluir a quienes realicen marcas o signos en las hojas que permitan identificar su examen.

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Las pruebas recibirán una calificación de entre 1 y 10. Para continuar en el proceso será necesario obtener al menos 7 puntos en cada examen y resultar “apto” en la evaluación correspondiente. Además, podrán solicitar una revisión de la calificación dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación.

Con los resultados de todas las instancias se elaborará un orden de mérito. Si hubiera empate, se priorizará primero la calificación obtenida en el coloquio, luego la del examen de idoneidad y finalmente correspondiente a conocimientos generales. Sin embargo, aprobar todas las etapas no garantizará el ingreso: los vacantes serán ocupadas por quienes obtengan las mejores posiciones hasta completar los cupos definidos.

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Dedicación exclusiva y régimen durante el curso

Los seleccionados deberán cursar con dedicación exclusiva y recibirán durante la formación un “Estipendio Estudiantil” mensual de carácter no remunerativo. El beneficio no implicará una relación laboral con la SIDE ni generará derechos provisionales.

De manera excepcional, los estudiantes podrán ser autorizados a dictar clases o realizar actividades académicas universitarias. La asistencia al curso será obligatoria y quienes acumulen más de cinco faltas injustificadas serán separados.

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El reglamento también contempla distintas sanciones ante incumplimientos: apercibimiento, suspensión de hasta cinco días o separación del curso. Estas medidas podrán aplicarse ante infracciones a las obligaciones académicas, las normas de seguridad y contrainteligencia o las pautas de conducta. En el caso del plagio, la sanción prevista será directamente la separación.

Además, quienes ingresen deberán firmar un compromiso de confidencialidad. Su incumplimiento podrá derivar sanciones de acuerdo con lo establecido por la Ley de Inteligencia Nacional.

Los estudiantes que aprueben el curso podrán ser incorporados como personal de planta condicional, siempre de acuerdo con los cupos disponibles. En cambio, quienes no lo aprueben tendrán la posibilidad de presentarse nuevamente en una convocatoria posterior. Si vuelven a desaprobar en un segundo intento, quedarán inhabilitados para futuras postulaciones.

"Con esta convocatoria damos un paso más adelante en la profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional, con una carrera de inteligencia basada en el mérito, donde el ingreso se gane con capacidad y el crecimiento se sostenga con formación y resultados", afirmó Lago Rodríguez, subsecretario de Inteligencia.

Además agregó: "Vivimos en un contexto internacional cambiante y convulsionado. El mundo está en guerra. La competencia entre potencias por el abastecimiento de energía, minerales, alimentos, agua y tecnología pone a nuestro país en el centro del tablero geopolítico. Nuestra posición en el Atlántico Sur y nuestra proyección hacia la Antártida nos dan un valor estratégico. Tenemos lo que el mundo necesita y debemos contar con las capacidades necesarias para protegerlo".

PC/fl