La Justicia ordenó al Gobierno que informe sobre los movimientos de Flávio Bolsonaro en Argentina

La ayuda que el Gobierno le brindó a Flávio Bolsonaro para escapar de Brasil a Estados Unidos ya tiene consecuencias en la Justicia Federal. La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó este jueves una serie de medidas preliminares para investigar si la administración de Javier Milei encubrió la fuga del excandidato ultraderechista de Brasil a Miami a través de la Argentina.

La causa indaga sobre posibles irregularidades en los controles migratorios y el rol de funcionarios nacionales en el traslado del dirigente brasileño. Además, según pudo saber PERFIL, en Comodoro Py ya se están unificando las distintas denuncias que se presentaron en los últimos días contra el Gobierno por parte de dirigentes de la oposición.

La novedad de este jueves fue que la magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal Paloma Ochoa y dispuso pedidos de informes a distintos organismos públicos. Según trascendió, la Justicia busca determinar si existieron irregularidades en los controles fronterizos y si funcionarios del Gobierno facilitaron la llegada de Bolsonaro al país y su posterior salida desde el aeropuerto de Iguazú.

El avión que esperó a Bolsonaro en Iguazú para llevarlo a EE.UU.

Hasta ahora lo que se sabe es que la Dirección Nacional de Migraciones habilitó el ingreso de Bolsonaro y su familia con documentos brasileños. También está la sospecha de una custodia especial que habría montado el asesor sin cargo público Santiago Caputo, con vehículos de la Entidad Binacional Yacyretá, y también miembros de la SIDE.

Capuchetti le pidió a la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, que informe si recibió alertas o requerimientos previos relacionados con la situación judicial del senador brasileño. Este jueves el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró públicamente que el tránsito de Bolsonaro por el país fue legal porque "no había impedimento de Interpol".

La jueza también solicitó más detalles a Migraciones: quiere un informe detallado sobre los procedimientos de control. Capuchetti además exigió las cámaras de seguridad a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Aeropuertos Argentina, buscando determinar todos los movimientos de Bolsonaro en territorio argentino.

PERFIL supo que en las últimas horas el expediente de Capuchetti, originado por una denuncia de Gabriel Solano, dirigente del PO, también se amplió con la denuncia del diputado nacional Esteban Paulón.

La denuncian buscan revelar el grado de injerencia del Gobierno en el paso de Bolsonaro por el país, teniendo en cuenta que la Justicia Federal brasileña le había pedido sus pasaportes el lunes. El dirigente opositor a Lula ingresó a la Argentina durante la noche del martes 27 , acompañado por su esposa y sus dos hijas, a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en Brasil, con Puerto Iguazú, en Misiones. Allí la familia usó sus documentos brasileños para ingresar y luego, para la salida, solo Bolsonaro usó un pasaporte italiano.